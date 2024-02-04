Выпрыгнул с 15 этажа во Львове — парень рассказал о самочувствии

Автомобиль, на который упал молодой человек во Львове. Фото: Varta1

Во Львове комик-юморист Михаил Савляк выпрыгнул из окна многоэтажки в пятницу, 2 февраля. У него констатировали несколько переломов костей и позвонков.

Видео с парнем распространили в соцсетях.

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Известно, что он сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице, однако на видео парень в хорошем настроении и улыбается.

Ранее сообщалось, что у него перелом шейного позвонка и нескольких костей. Проведены все обследования.

Как писали в сети, парень страдал депрессией, о чем он сам сообщил в сторис в Instagram и попрощался со всеми.

Напомним, что в пятницу, 2 февраля, на территории львовского ЖК "Авалон", что по проспекту Вячеслава Черновола, из окна на пятнадцатом этаже выпал парень. Упав на крышу запаркованного под домом автомобиля, он смог выжить.

Также мы писали, что удар от падения из окна 21-летнему парню смягчил крышу припаркованного автомобиля. Состояние парня остается тяжелым.