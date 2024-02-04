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Вистрибнув з 15 поверху у Львові — хлопець розповів про самопочуття

4 лютого 2024 19:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Вистрибнув з 15 поверху у Львові — хлопець розповів про самопочуття
Автомобіль, на який впав хлопець у Львові. Фото: Varta1
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львові комік-гуморист Михайло Савляк вистрибнув з вікна багатоповерхівки у п'ятницю, 2 лютого. У нього констатували декілька переломів кісток та хребців.

Відео з хлопцем поширили у соцмережах.

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Відомо, що він зараз перебуває у тяжкому стані в лікарні, проте на відео хлопець в доброму гуморі та усміхається.

Раніше повідомлялося, що у нього перелом шийного хребця та кількох кісток. Проведено всі обстеження.

Як писали у мережі, хлопець страждав на депресію, про що він сам повідомив у сториз в Instagram та попрощався з усіма. 

Нагадаємо, що в п'ятницю, 2 лютого, на території львівського ЖК "Авалон", що на проспекті В'ячеслава Чорновола, з вікна на п'ятнадцятому поверсі випав хлопець. Впавши на дах запаркованого під будинком автомобіля, він зумів вижити.

Також ми писали, що удар від падіння з вікна 21-річному хлопцю помʼякшив дах припаркованого автомобіля. Стан хлопця залишається тяжким.

лікарні
суїцид
Львів
самогубство

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