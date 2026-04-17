Во Львове ночью заморозки и туман: прогноз погоды на завтра

Во Львове ночью заморозки и туман: прогноз погоды на завтра

Дата публикации 17 апреля 2026 18:35
Туманная погода. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 18 апреля, во Львове погода будет переменчивой. Ночью синоптики предупреждают о заморозках и тумане. В то же время днем в регионе будет без осадков и до +16 °С.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на гидрометцентр.

Погода во Львове 18 апреля

Синоптики обещают, что 18 апреля во Львове будет переменная облачность. Осадков завтра не ожидается. В то же время город накроет слабый туман ночью и утром. Поэтому водителям и пешеходам стоит быть осторожными.

В субботу ветер во Львове будет северо-западный, 7-12 м/с. Ночью ожидается +3...+5 °С, а днем будет около +13...+15 °С.

Якою буде погода у Львові 18 квітня
Сообщение гидрометцентра. Фото: скриншот

Прогноз для Львовщины на 18 апреля

Во Львовской области, по прогнозам синоптиков, в субботу также будет без существенных осадков. Возможен туман ночью и утром, из-за чего ожидается ухудшение видимости в пределах 500-1000 м.

Читайте также:

Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с. Ночью температура воздуха будет около +1...+6 °С, местами на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-2 °С. В то же время днем будет тепло — до +11...+16 °С.

Последние новости Львова

Как сообщали Новини.LIVE, в пятницу, 17 апреля, во Львов прибыли президент Украины Владимир Зеленский и король Швеции Карл XVI Густав. Во время встречи они планируют обсудить оборонное сотрудничество и гуманитарные инициативы. Кроме того, речь пойдет об укреплении безопасности в Европе.

Также мы писали о том, что вчера во Львове состоялось очередное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Подозреваемый Вячеслав Зинченко подал ряд ходатайств, однако их отклонили. Дочь Фарион София Лицо отметила, что требует для Зинченко самого сурового наказания — пожизненного заключения.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
