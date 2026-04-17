Во Львове ночью заморозки и туман: прогноз погоды на завтра

Туманная погода. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 18 апреля, во Львове погода будет переменчивой. Ночью синоптики предупреждают о заморозках и тумане. В то же время днем в регионе будет без осадков и до +16 °С.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на гидрометцентр.

Погода во Львове 18 апреля

Синоптики обещают, что 18 апреля во Львове будет переменная облачность. Осадков завтра не ожидается. В то же время город накроет слабый туман ночью и утром. Поэтому водителям и пешеходам стоит быть осторожными.

В субботу ветер во Львове будет северо-западный, 7-12 м/с. Ночью ожидается +3...+5 °С, а днем будет около +13...+15 °С.

Сообщение гидрометцентра. Фото: скриншот

Прогноз для Львовщины на 18 апреля

Во Львовской области, по прогнозам синоптиков, в субботу также будет без существенных осадков. Возможен туман ночью и утром, из-за чего ожидается ухудшение видимости в пределах 500-1000 м.

Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с. Ночью температура воздуха будет около +1...+6 °С, местами на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-2 °С. В то же время днем будет тепло — до +11...+16 °С.

