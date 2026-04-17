У Львові вночі заморозки та туман: прогноз погоди на завтра

У суботу, 18 квітня, у Львові погода буде мінливою. Вночі синоптики попереджають про заморозки та туман. Водночас вдень в регіоні буде без опадів та до +16 °С.

Погода у Львові 18 квітня

Синоптики обіцяють, що 18 квітня у Львові буде мінлива хмарність. Опадів завтра не очікується. Водночас місто накриє слабкий туман вночі та вранці. Через це водіям та пішоходам варто бути обачними.

У суботу вітер у Львові буде північно-західний, 7-12 м/с. Вночі очікується +3...+5 °С, а вдень буде близько +13...+15 °С.

Прогноз для Львівщини на 18 квітня

У Львівській області, за прогнозами синоптиків, в суботу також буде без істотних опадів. Можливий туман вночі та вранці, через що очікується погіршення видимості в межах 500-1000 м.

Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с. Вночі температура повітря буде близько +1...+6 °С, місцями на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0...-2 °С. Водночас вдень буде тепло — до +11...+16 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, у п'ятницю, 17 квітня, до Львова прибули президент України Володимир Зеленський та король Швеції Карл XVI Густав. Під час зустрічі вони планують обговорити оборонну співпрацю та гуманітарні ініціативи. Крім того, йтиметься про зміцнення безпеки у Європі.

Також ми писали про те, що вчора у Львові відбулося чергове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Підозрюваний В'ячеслав Зінченко подав низку клопотань, однак їх відхилили. Донька Фаріон Софія Особа зазначила, що вимагає для Зінченка найсуворішого покарання — довічного ув'язнення.