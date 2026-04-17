Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів У Львові вночі заморозки та туман: прогноз погоди на завтра

У Львові вночі заморозки та туман: прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 17 квітня 2026 18:35
У Львові вночі заморозки та туман: прогноз погоди на завтра
Туманна погода. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 18 квітня, у Львові погода буде мінливою. Вночі синоптики попереджають про заморозки та туман. Водночас вдень в регіоні буде без опадів та до +16 °С.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на гідрометцентр.

Погода у Львові 18 квітня

Синоптики обіцяють, що 18 квітня у Львові буде мінлива хмарність. Опадів завтра не очікується. Водночас місто накриє слабкий туман вночі та вранці. Через це водіям та пішоходам варто бути обачними.

У суботу вітер у Львові буде північно-західний, 7-12 м/с. Вночі очікується +3...+5 °С, а вдень буде близько +13...+15 °С.

Якою буде погода у Львові 18 квітня
Повідомлення гідрометцентру. Фото: скриншот

Прогноз для Львівщини на 18 квітня

У Львівській області, за прогнозами синоптиків, в суботу також буде без істотних опадів. Можливий туман вночі та вранці, через що очікується погіршення видимості в межах 500-1000 м.

Читайте також:

Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с. Вночі температура повітря буде близько +1...+6 °С, місцями на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0...-2 °С. Водночас вдень буде тепло — до +11...+16 °С.

Останні новини Львова

Як повідомляли Новини.LIVE, у п'ятницю, 17 квітня, до Львова прибули президент України Володимир Зеленський та король Швеції Карл XVI Густав. Під час зустрічі вони планують обговорити оборонну співпрацю та гуманітарні ініціативи. Крім того, йтиметься про зміцнення безпеки у Європі.

Також ми писали про те, що вчора у Львові відбулося чергове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Підозрюваний В'ячеслав Зінченко подав низку клопотань, однак їх відхилили. Донька Фаріон Софія Особа зазначила, що вимагає для Зінченка найсуворішого покарання — довічного ув'язнення.

погода Львів Погода у Львові
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації