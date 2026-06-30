Во Львове отметили 85-ю годовщину Акта о восстановлении Украинского государства

Празднование 85-й годовщины провозглашения Акта о восстановлении Украинского государства во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во вторник, 30 июня, во Львове на площади Рынок отметили 85-ю годовщину провозглашения Акта о восстановлении Украинского государства. Торжества проходили возле исторического здания общества "Просвита" на площади Рынок, 10. Известно, что именно отсюда 30 июня 1941 года был провозглашен этот исторический документ.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Годовщина провозглашения Акта о восстановлении Украинского государства — торжества во Львове

Мероприятие началось с совместного исполнения Государственного гимна Украины, после чего с балкона здания торжественно зачитали отрывок из Акта о восстановлении Украинского государства.

Портрет Ярослава Стецько. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Торжества во Львове 30 июня. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Отметим, что 30 июня 1941 года во Львове состоялось Украинское Национальное Собрание, в ходе которого было провозглашено восстановление украинской государственности. Акт зачитал Ярослав Стецько, которого в тот же день избрали главой Украинского государственного правления. Инициатором провозглашения выступила Организация украинских националистов под руководством Степана Бандеры.

Львовяне отметили годовщину провозглашения Акта о восстановлении Украинского государства. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Несмотря на то, что нацистские власти уже в первые дни после провозглашения не признали этот акт, а его инициаторы подверглись преследованиям и арестам, в частности были задержаны Степан Бандера и Ярослав Стецько, документ впоследствии стал одним из ключевых символов украинского государственного строительства и борьбы за независимость.

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Годовщина провозглашения Акта о восстановлении Украинского государства. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Торжества во Львове 30 июня. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Историк Игорь Гаврилив отметил, что перед этим провозглашением состоялась длительная, почти двадцатилетняя борьба, начавшаяся после поражения Украинской Народной Республики. Он подчеркнул, что Акт 30 июня стал лишь одним из важных этапов в долгом процессе освободительного движения, которое позже продолжила Украинская повстанческая армия.

Львовяне на площади Рынок. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

"Когда Европа и мир уже зализывали раны Второй мировой войны, борьба для нас не закончилась. В мирное время, в военное время — до сегодняшнего дня", — подчеркнул он.

Как писали Новини.LIVE, 29 июня на Львов обрушилась сильная непогода, в результате чего произошли падения деревьев, повреждения крыш зданий, а также отключение электроэнергии. Кроме того, молния поразила шестилетнего ребенка. Сейчас девочка находится в больнице.

А 28 июня во Львове прошли торжества по случаю 30-й годовщины принятия Конституции Украины. Мероприятия начались с минуты молчания в память об украинских защитниках, погибших в войне против российской агрессии.