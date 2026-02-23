Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Во Львове простились с полицейской, погибшей во время теракта

Во Львове простились с полицейской, погибшей во время теракта

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 19:22
Теракт во Львове — прошла церемония прощания с Викторией Шпилькой
Прощание с Викторией Шпилькой во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове попрощались с 23-летней патрульной Викторией Шпилькой, которая погибла в результате теракта в центре города. Провести ее в последний путь пришли родные, друзья, коллеги и неравнодушные львовяне.

Об этом сообщила с места событий корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Реклама
Читайте также:

Викторию Шпильку провели в последний путь

23 февраля на площади Рынок состоялась общегородская церемония прощания. Почтить память погибшей пришли ее собратья по службе и близкие люди.

У Львові попрощалися з Вікторією Шпилькою
Правоохранители пришли проститься с Викторией Шпилькой. Фото: Новини.LIVE
Прощання з Вікторією Шпилькою у Львові
Церемония прощания с Викторией Шпилькой. Фото: Новини.LIVE

Коллеги вспоминают Викторию как ответственную и стрессоустойчивую. Свой профессиональный путь Виктория отличалась холодным умом и методичностью даже в сложных ситуациях.

"Она была ответственной, уважала своих напарников, уважала своих коллег, помогала им в каждом случае", — вспоминает Марьян Ревакович, старший лейтенант патрульной полиции Львовщины.

Для подруги Марии Фещак тяжелым осталось утро того трагического дня.

"Перед сменой у нас всегда была традиция выпить кофе, обсудить предыдущие смены и просто пожелать друг другу спокойной смены. В этот день мы не успели встретиться с Викторией и выпить кофе", — отметила она.

У Львові попрощалися з Вікторією Шпилькою
Друзья Виктории Шпильки на прощании. Фото: Новини.LIVE

Коллеги подчеркивают, что служба была для Виктории настоящим призванием, и ее профессионализм и человечность останутся в памяти сотрудников.

В 18:00 прощание продолжилось в семейном доме в селе Княжий Мост на Львовщине. После этого тело перевезут на Волынь. 24 февраля состоится прощание в селе Верба, а 25 февраля в 12:00 часов — чин похорон. Викторию похоронят на местном кладбище.

Что известно о Виктории Шпильке

Виктория Шпилька родом с Волыни, впоследствии вместе с родителями переехала в Херсон. Она окончила Львовский государственный университет внутренних дел и стала патрульной полицейской. Службу начала на Херсонщине, а с 2023 года работала на Львовщине. Осенью 2025 года она вышла замуж — ее муж также служит в патрульной полиции.

Вікторія Шпилька, яка загинула під час теракту у Львові
Виктория Шпилька. Фото: Нацполиция

Теракт во Львове

В ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели взрывы. В результате детонации взрывчатки есть многочисленные пострадавшие, а также погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька.

Вероятную исполнительницу преступления задержали уже через несколько часов после инцидента. По данным следствия, она скрылась с места происшествия на такси в районный центр, где ее и разыскали правоохранители.

После трагедии во Львов прибыл министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он заявил, что к организации преступления может быть причастна Россия. Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разведка получила информацию о возможной подготовке Кремлем подобных терактов на территории Украины и поручил принять меры для их недопущения.

В понедельник, 23 февраля, суд избрал подозреваемой меру пресечения — содержание под стражей до 22 апреля. Следствие продолжается.

теракт смерть Львов полиция похороны
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации