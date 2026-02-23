Теракт во Львове — прошла церемония прощания с Викторией Шпилькой

Прощание с Викторией Шпилькой во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове попрощались с 23-летней патрульной Викторией Шпилькой, которая погибла в результате теракта в центре города. Провести ее в последний путь пришли родные, друзья, коллеги и неравнодушные львовяне.

Об этом сообщила с места событий корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Викторию Шпильку провели в последний путь

23 февраля на площади Рынок состоялась общегородская церемония прощания. Почтить память погибшей пришли ее собратья по службе и близкие люди.

Правоохранители пришли проститься с Викторией Шпилькой. Фото: Новини.LIVE

Церемония прощания с Викторией Шпилькой. Фото: Новини.LIVE

Коллеги вспоминают Викторию как ответственную и стрессоустойчивую. Свой профессиональный путь Виктория отличалась холодным умом и методичностью даже в сложных ситуациях.

"Она была ответственной, уважала своих напарников, уважала своих коллег, помогала им в каждом случае", — вспоминает Марьян Ревакович, старший лейтенант патрульной полиции Львовщины.

Для подруги Марии Фещак тяжелым осталось утро того трагического дня.

"Перед сменой у нас всегда была традиция выпить кофе, обсудить предыдущие смены и просто пожелать друг другу спокойной смены. В этот день мы не успели встретиться с Викторией и выпить кофе", — отметила она.

Друзья Виктории Шпильки на прощании. Фото: Новини.LIVE

Коллеги подчеркивают, что служба была для Виктории настоящим призванием, и ее профессионализм и человечность останутся в памяти сотрудников.

В 18:00 прощание продолжилось в семейном доме в селе Княжий Мост на Львовщине. После этого тело перевезут на Волынь. 24 февраля состоится прощание в селе Верба, а 25 февраля в 12:00 часов — чин похорон. Викторию похоронят на местном кладбище.

Что известно о Виктории Шпильке