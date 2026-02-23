Теракт во Львове — прошла церемония прощания с Викторией Шпилькой

Во Львове простились с полицейской, погибшей во время теракта
Во Львове попрощались с 23-летней патрульной Викторией Шпилькой, которая погибла в результате теракта в центре города. Провести ее в последний путь пришли родные, друзья, коллеги и неравнодушные львовяне.
Об этом сообщила с места событий корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.
Викторию Шпильку провели в последний путь
23 февраля на площади Рынок состоялась общегородская церемония прощания. Почтить память погибшей пришли ее собратья по службе и близкие люди.
Коллеги вспоминают Викторию как ответственную и стрессоустойчивую. Свой профессиональный путь Виктория отличалась холодным умом и методичностью даже в сложных ситуациях.
"Она была ответственной, уважала своих напарников, уважала своих коллег, помогала им в каждом случае", — вспоминает Марьян Ревакович, старший лейтенант патрульной полиции Львовщины.
Для подруги Марии Фещак тяжелым осталось утро того трагического дня.
"Перед сменой у нас всегда была традиция выпить кофе, обсудить предыдущие смены и просто пожелать друг другу спокойной смены. В этот день мы не успели встретиться с Викторией и выпить кофе", — отметила она.
Коллеги подчеркивают, что служба была для Виктории настоящим призванием, и ее профессионализм и человечность останутся в памяти сотрудников.
В 18:00 прощание продолжилось в семейном доме в селе Княжий Мост на Львовщине. После этого тело перевезут на Волынь. 24 февраля состоится прощание в селе Верба, а 25 февраля в 12:00 часов — чин похорон. Викторию похоронят на местном кладбище.
Что известно о Виктории Шпильке
Виктория Шпилька родом с Волыни, впоследствии вместе с родителями переехала в Херсон. Она окончила Львовский государственный университет внутренних дел и стала патрульной полицейской. Службу начала на Херсонщине, а с 2023 года работала на Львовщине. Осенью 2025 года она вышла замуж — ее муж также служит в патрульной полиции.
Теракт во Львове
В ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели взрывы. В результате детонации взрывчатки есть многочисленные пострадавшие, а также погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька.
Вероятную исполнительницу преступления задержали уже через несколько часов после инцидента. По данным следствия, она скрылась с места происшествия на такси в районный центр, где ее и разыскали правоохранители.
После трагедии во Львов прибыл министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он заявил, что к организации преступления может быть причастна Россия. Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разведка получила информацию о возможной подготовке Кремлем подобных терактов на территории Украины и поручил принять меры для их недопущения.
В понедельник, 23 февраля, суд избрал подозреваемой меру пресечения — содержание под стражей до 22 апреля. Следствие продолжается.
