Теракт у Львові — загиблу поліцейську Вікторію Шпильку провели в останню путь

Прощання з Вікторією Шпилькою у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові попрощалися з 23-річною патрульною Вікторією Шпилькою, яка загинула внаслідок теракту в центрі міста. Провести її в останню путь прийшли рідні, друзі, колеги та небайдужі львів'яни.

Про це повідомила з місця подій кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Вікторію Шпильку провели в останню путь

23 лютого на площі Ринок відбулася загальноміська церемонія прощання. Вшанувати пам'ять загиблої прийшли її побратими по службі та близькі люди.

Правоохоронці прийшли проститися з Вікторією Шпилькою. Фото: Новини.LIVE

Церемонія прощання з Вікторією Шпилькою. Фото: Новини.LIVE

Колеги згадують Вікторію як відповідальну та стресостійку. Свій професійний шлях Вікторія відзначалася холодним розумом і методичністю навіть у складних ситуаціях.

"Вона була відповідальною, поважала своїх напарників, поважала своїх колег, допомагала їм в кожному випадку", — згадує Мар'ян Ревакович, старший лейтенант патрульної поліції Львівщини.

Для подруги Марії Фещак важким залишився ранок того трагічного дня.

"Перед зміною у нас завжди була традиція випити каву, обговорити попередні зміни та просто побажати одна одній спокійної зміни. В цей день ми не встигли зустрітися з Вікторією та випити кави", — зазначила вона.

Друзі Вікторії Шпильки на прощанні. Фото: Новини.LIVE

Колеги підкреслюють, що служба була для Вікторії справжнім покликанням, і її професіоналізм та людяність залишаться у пам'яті співробітників.

О 18:00 прощання продовжилося у родинному помешканні в селі Княжий Міст на Львівщині. Після цього тіло перевезуть на Волинь. 24 лютого відбудеться прощання в селі Верба, а 25 лютого о 12:00 годині — чин похорону. Вікторію поховають на місцевому кладовищі.

Що відомо про Вікторію Шпильку