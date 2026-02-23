Теракт у Львові — загиблу поліцейську Вікторію Шпильку провели в останню путь

У Львові попрощалися із загиблою внаслідок теракту поліцейською
У Львові попрощалися з 23-річною патрульною Вікторією Шпилькою, яка загинула внаслідок теракту в центрі міста. Провести її в останню путь прийшли рідні, друзі, колеги та небайдужі львів'яни.
Про це повідомила з місця подій кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.
Вікторію Шпильку провели в останню путь
23 лютого на площі Ринок відбулася загальноміська церемонія прощання. Вшанувати пам'ять загиблої прийшли її побратими по службі та близькі люди.
Колеги згадують Вікторію як відповідальну та стресостійку. Свій професійний шлях Вікторія відзначалася холодним розумом і методичністю навіть у складних ситуаціях.
"Вона була відповідальною, поважала своїх напарників, поважала своїх колег, допомагала їм в кожному випадку", — згадує Мар'ян Ревакович, старший лейтенант патрульної поліції Львівщини.
Для подруги Марії Фещак важким залишився ранок того трагічного дня.
"Перед зміною у нас завжди була традиція випити каву, обговорити попередні зміни та просто побажати одна одній спокійної зміни. В цей день ми не встигли зустрітися з Вікторією та випити кави", — зазначила вона.
Колеги підкреслюють, що служба була для Вікторії справжнім покликанням, і її професіоналізм та людяність залишаться у пам'яті співробітників.
О 18:00 прощання продовжилося у родинному помешканні в селі Княжий Міст на Львівщині. Після цього тіло перевезуть на Волинь. 24 лютого відбудеться прощання в селі Верба, а 25 лютого о 12:00 годині — чин похорону. Вікторію поховають на місцевому кладовищі.
Що відомо про Вікторію Шпильку
Вікторія Шпилька родом із Волині, згодом разом із батьками переїхала до Херсона. Вона закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і стала патрульною поліцейською. Службу розпочала на Херсонщині, а з 2023 року працювала на Львівщині. Восени 2025 року вона одружилася — її чоловік також служить у патрульній поліції.
Теракт у Львові
У ніч проти 22 лютого у центрі Львова пролунали вибухи. Внаслідок детонації вибухівки є численні постраждалі, а також загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька.
Ймовірну виконавицю злочину затримали вже за кілька годин після інциденту. За даними слідства, вона втекла з місця події на таксі до районного центру, де її і розшукали правоохоронці.
Після трагедії до Львова прибув міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Він заявив, що до організації злочину може бути причетна Росія. Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що розвідка отримала інформацію про можливу підготовку Кремлем подібних терактів на території України та доручив вжити заходів для їх недопущення.
У понеділок, 23 лютого, суд обрав підозрюваній запобіжний захід — тримання під вартою до 22 квітня. Слідство триває.
