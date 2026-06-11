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Главная Львов Во Львове резко похолодает: синоптики прогнозируют грозовые дожди

Во Львове резко похолодает: синоптики прогнозируют грозовые дожди

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Дата публикации 11 июня 2026 18:34
Прогноз погоды во Львове и области на завтра 12 июня
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области завтра, 12 июня, ожидается облачная с прояснениями. Синоптики прогнозируют осадки и грозы. Кроме того, температура воздуха значительно снизится.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды во Львове и области 12 июня

Ночью местами, днем по всей территории ожидаются кратковременные дожди. Кроме того, днем местами возможны грозы.

Прогноз погоди в Україні на 12 червня
Погода в Украине 12 июня. Фото: Meteoprog

Ветер северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха:

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  • по Львовской области ночью +6...+11 °C, днем +14...+19 °C;
  • во Львове +8...+10 °C, днем +16...+18 °C.

Львов — последние новости

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Национальную ассоциацию адвокатов Украины, адвокату Ларисе Криворучко на один год приостановили право осуществлять адвокатскую деятельность. Она является защитницей Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион.

А в День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, во Львове прошла акция скорби. На площади Ангелов собрались сотни людей, чтобы вместе помолиться за самых юных жертв войны и выразить поддержку семьям, пережившим невосполнимую утрату.

Кроме того, 31 мая во Львове отметили 132-летие электрического трамвая. В городе прошли выставка, тематические экскурсии и мастер-классы.

Львов Львовская область Погода во Львове
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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