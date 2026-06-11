Прогноз погоды во Львове и области на завтра 12 июня

Во Львове резко похолодает: синоптики прогнозируют грозовые дожди
Погода во Львове и области завтра, 12 июня, ожидается облачная с прояснениями. Синоптики прогнозируют осадки и грозы. Кроме того, температура воздуха значительно снизится.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.
Прогноз погоды во Львове и области 12 июня
Ночью местами, днем по всей территории ожидаются кратковременные дожди. Кроме того, днем местами возможны грозы.
Ветер северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по Львовской области ночью +6...+11 °C, днем +14...+19 °C;
- во Львове +8...+10 °C, днем +16...+18 °C.
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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Национальную ассоциацию адвокатов Украины, адвокату Ларисе Криворучко на один год приостановили право осуществлять адвокатскую деятельность. Она является защитницей Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион.
А в День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, во Львове прошла акция скорби. На площади Ангелов собрались сотни людей, чтобы вместе помолиться за самых юных жертв войны и выразить поддержку семьям, пережившим невосполнимую утрату.
Кроме того, 31 мая во Львове отметили 132-летие электрического трамвая. В городе прошли выставка, тематические экскурсии и мастер-классы.