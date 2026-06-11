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Головна Львів У Львові різко похолодає: синоптики прогнозують грозові дощі

У Львові різко похолодає: синоптики прогнозують грозові дощі

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 18:34
Прогноз погоди у Львові та області на завтра 12 червня
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області завтра, 12 червня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують опади та грози. Крім того, суттєво знизиться температура повітря.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди у Львові та області 12 червня

Вночі місцями, вдень по всій території очікуються короткочасні дощі. Крім того, вдень подекуди можливі грози.

Прогноз погоди в Україні на 12 червня
Погода в Україні 12 червня. Фото: Meteoprog

Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря: 

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  • по Львівській області вночі +6...+11 °C, вдень +14...+19 °C;
  • у Львові +8...+10 °C, вдень +16...+18 °C.

Львів — останні новини

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Національну асоціацію адвокатів України, адвокатці Ларисі Криворучко на один рік призупинили право здійснювати адвокатську діяльність. Вона є захисницею В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон.

А у День вшанування пам’яті дітей, загиблих унаслідок збройної агресії РФ проти України у Львові відбулася акція скорботи. На площі Ангелів зібралися сотні людей, аби разом помолитися за наймолодших жертв війни та висловити підтримку родинам, які пережили непоправну втрату.

Також 31 травня у Львові відзначили 132-річчя електричного трамвая. У місті провели виставку, тематичні екскурсії та майстеркласи.

Львів Львівська область Погода у Львові
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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