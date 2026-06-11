Прогноз погоди у Львові та області на завтра 12 червня

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області завтра, 12 червня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують опади та грози. Крім того, суттєво знизиться температура повітря.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди у Львові та області 12 червня

Вночі місцями, вдень по всій території очікуються короткочасні дощі. Крім того, вдень подекуди можливі грози.

Погода в Україні 12 червня. Фото: Meteoprog

Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря:

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по Львівській області вночі +6...+11 °C , вдень +14...+19 °C ;

, вдень ; у Львові +8...+10 °C, вдень +16...+18 °C.

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