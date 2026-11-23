Энергетики. Фото: ДТЭК

Графики отключений электроэнергии будут действовать во Львове завтра, 24 ноября. Меры по ограничению будут применяться к восьми из 12 районов. В некоторых местах отключения электроэнергии продлятся более 4 часов.

Об этом сообщила пресс-служба "Львовоблэнерго", передает Новини.LIVE.

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Графики отключения света во Львове на 24 ноября

Завтра во Львове будут действовать следующие графики отключений электроэнергии:

1.1 — электричества не будет с 08:00 до 12:30;

1.2 — с 19:30 до 22:00;

2.1 — с 22:00 до 24:00;

2.2 — свет будет круглосуточно;

3.1 — без отключений;

3.2 — с 08:00 до 12:30;

4.1 — свет будет круглосуточно;

4.2 — графики не применяются;

5.1 — с 16:00 до 20:00;

5.2 — с 12:30 до 16:00;

6.1 — с 12:30 до 16:00;

6.2 — с 12:30 до 16:00.

График почасовых отключений света во Львове 24 ноября. Фото: Львовоблэнерго

Львов — последние новости

Как писали Новини.LIVE, 24 ноября на Львовщине ожидаются снег, сильные порывы ветра и гололед на дорогах. Температура воздуха ночью снизится до -6 °C

А во время визита во Львов принц Гарри опустился на одно колено, общаясь с украинским ветераном. Такой жест герцога Сассекского тронул пользователей сети.

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