Во Львове завтра будут отключать свет для восьми очередей: графики
Графики отключений электроэнергии будут действовать во Львове завтра, 24 ноября. Меры по ограничению будут применяться к восьми из 12 районов. В некоторых местах отключения электроэнергии продлятся более 4 часов.
Об этом сообщила пресс-служба "Львовоблэнерго", передает Новини.LIVE.
Графики отключения света во Львове на 24 ноября
Завтра во Львове будут действовать следующие графики отключений электроэнергии:
- 1.1 — электричества не будет с 08:00 до 12:30;
- 1.2 — с 19:30 до 22:00;
- 2.1 — с 22:00 до 24:00;
- 2.2 — свет будет круглосуточно;
- 3.1 — без отключений;
- 3.2 — с 08:00 до 12:30;
- 4.1 — свет будет круглосуточно;
- 4.2 — графики не применяются;
- 5.1 — с 16:00 до 20:00;
- 5.2 — с 12:30 до 16:00;
- 6.1 — с 12:30 до 16:00;
- 6.2 — с 12:30 до 16:00.
Львов — последние новости
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