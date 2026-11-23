У Львові завтра вимикатимуть світло для восьми підчерг: графіки
Графіки відключення світла діятимуть у Львові завтра, 24 листопада. Заходи обмеження застосовуватимуть до восьми із 12 підчерг. Подекуди електроенергії не буде понад 4 години.
Про це повідомила пресслужба Львівобленерго, передає Новини.LIVE.
Графіки відключення світла у Львові на 24 листопада
Завтра у Львові діятимуть такі графіки відключень електроенергії:
- 1.1 — світла не буде з 08:00 по 12:30;
- 1.2 — з 19:30 по 22:00;
- 2.1 — з 22:00 по 24:00;
- 2.2 — світло буде упродовж доби;
- 3.1 — без відключень;
- 3.2 — з 08:00 по 12:30;
- 4.1 — світло буде упродовж доби;
- 4.2 — графіки не застосовуються;
- 5.1 — з 16:00 по 20:00;
- 5.2 — з 12:30 по 16:00;
- 6.1 — з 12:30 по 16:00;
- 6.2 — з 12:30 по 16:00.
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