Енергетики. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла діятимуть у Львові завтра, 24 листопада. Заходи обмеження застосовуватимуть до восьми із 12 підчерг. Подекуди електроенергії не буде понад 4 години.

Про це повідомила пресслужба Львівобленерго, передає Новини.LIVE.

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Графіки відключення світла у Львові на 24 листопада

Завтра у Львові діятимуть такі графіки відключень електроенергії:

1.1 — світла не буде з 08:00 по 12:30;

1.2 — з 19:30 по 22:00;

2.1 — з 22:00 по 24:00;

2.2 — світло буде упродовж доби;

3.1 — без відключень;

3.2 — з 08:00 по 12:30;

4.1 — світло буде упродовж доби;

4.2 — графіки не застосовуються;

5.1 — з 16:00 по 20:00;

5.2 — з 12:30 по 16:00;

6.1 — з 12:30 по 16:00;

6.2 — з 12:30 по 16:00.

Графік погодинних відключень світла у Львові 24 листопада. Фото: Львівобленерго

Львів — останні новини

Як писали Новини.LIVE, 24 листопада на Львівщині очікуються сніг, сильні пориви вітру та ожеледиця на дорогах. Температура повітря вночі знизиться до -6 °C

А під час візиту до Львова принц Гаррі присів на одне коліно, спілкуючись з українським ветераном. Такий жест герцога Сассекського зворушив користувачів мережі.

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