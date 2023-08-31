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Вступил в ряды "ДНР": во Львове посадили в тюрьму калоборонта из Волновахи

31 августа 2023 14:55
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Марта Байдака
Журналист
Вступил в ряды "ДНР": во Львове заключили в тюрьму калоборонта из Волновахи
Руки мужчины в наручниках. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове суд признал виновным мужчину в коллаборационной деятельности. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Об этом информирует Львовская областная прокуратура.

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Прокуроры в суде доказали, что мужчина во время оккупации Волновахи (Донецкой области) трудоустроился в оккупационный правоохранительный орган.

"По данным следствия, оккупанты назначили его на службу в так называемом "Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий донецкой народной республики". Он занял должность мастера газодымозащитной службы. Находясь на псевдодолжности, осужденный создавал условия для функционирования вновь незаконных правоохранительных органов, обеспечивая таким образом становление и укрепление оккупационных властей РФ и так называемой "ДНР" на временно оккупированных территориях Украины",  — говорится в сообщении.

Мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. А также на 12 лет лишены права занимать какие-либо должности в органах государственной власти Украины.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове будут судить женщину, которая, находясь в общественном месте, разжигала национальную вражду и ненависть к украинскому народу. Фигуранткой является 59-летняя жительница Сокальщины.

Также мы ранее писали, что во Львове будут судить женщину, поддержавшую агрессию РФ и пошедшую на сотрудничество с оккупантами. Она добровольно приняла предложение и заняла должность заместителя директора школы в одном из городов Донецкой области.

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