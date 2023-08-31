Вступив у лави "ДНР": у Львові ув'язнили калоборонта з Волновахи

Руки чоловіка у наручниках. Фото: Google

У Львові суд визнав винним чоловіка у колабораційній діяльності. Йому призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Про це інформує Львівська обласна прокуратура.

Читайте також:

Чоловік підтримував окупаційну владу РФ і так званої "ДНР"

Прокурори у суді довели, що чоловік під час окупації Волновахи (Донецької області) працевлаштувався в окупаційний правоохоронний орган.

"За даними слідства, окупанти призначили його на службу у так званому "Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий донецкой народной республики". Він зайняв посаду майстра газодимозахисної служби. Перебуваючи на псевдопосаді, засуджений створював умови для функціонування новостворених незаконних правоохоронних органів, забезпечуючи таким чином становлення і зміцнення окупаційної влади РФ і так званої "ДНР" на тимчасово окупованих територіях України", — йдеться у повідомленні.

Чоловіку призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. А також на 12 років позбавлено права обіймати будь-які посади в органах державної влади України.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові судитимуть жінку, яка, перебуваючи у громадському місці, розпалювала національну ворожнечу та ненависть до українського народу. Фігуранткою є 59-річна мешканка Сокальщини.

Також ми раніше писали, що у Львові судитимуть жінку, яка підтримала агресію РФ та пішла на співпрацю з окупантами. Вона добровільно прийняла пропозицію та обійняла посаду заступника директора школи в одному і міст Донецької області.