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За сутки из Украины выехали 40 тысяч человек

5 мая 2023 15:39
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Марта Байдака
Журналист
За сутки из Украины выехали 40 тысяч человек
Украинско-польская граница. Фото: Государственная пограничная служба Украины
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

За последние сутки западную границу Украины пересекли 70 тысяч человек, из них уехали из страны 40 тысяч человек. Также государственную границу Украины на западном участке пересекли 17 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины — Западная граница.

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В частности, за прошедшие сутки из Украины выехали 40 тысяч человек. Большинство выехавших — 26 тысяч человек — пересекли границу на украинско-польском участке, остальные поехали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

Также в Украину за минувшие сутки прибыли 30 тысяч человек, 26 тысяч из которых — украинцы, большинство из них  — мужчины. Кроме того, оформили 57 грузовиков с гуманитарной помощью.

Напомним, мы ранее писали, что в трех пунктах пропуска на Львовщине с лета заработает электронная система бронирования пересечения границы. С середины мая пересечение границы для грузовиков будет возможно только по онлайн-записи.

Также мы писали, что львовские полицейские заблокировали нелегальный канал переправки уклонистов через границу. Как установили полицейские, организатор "схемы" предлагал мужчинам призывного возраста уехать в качестве водителей путем внесения их личных данных в информационную базу.

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