За добу з України виїхали 40 тисяч людей

Українсько-польський кордон. Фото: Державна прикордонна служба України

За останню добу західний кордон України перетнули 70 тисяч людей, з них виїхали з країни 40 тисяч осіб. Також державний кордон України на західній ділянці перетнули 17 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України — Західний кордон.

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Зокрема, минулої доби з України виїхали 40 тисяч осіб. Більшість із тих, хто виїхав — 26 тисяч людей — перетнули кордон на українсько-польській ділянці, решта поїхали до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Також до України за минулу добу прибули 30 тисяч осіб, 26 тисяч з яких — українці, більшість з них — чоловіки. Крім цього, оформили 57 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, ми раніше писали, у трьох пунктах пропуску на Львівщині з літа запрацює електронна система бронювання перетину кордону. З середини травня перетин кордону для вантажівок буде можливим лише за онлайн-записом.

Також ми писали, що львівські поліцейські заблокували нелегальний канал переправлення ухилянтів через кордон. Як встановили поліцейські, організатор "схеми" пропонував чоловікам призовного віку виїхати як водії шляхом внесення їх особистих даних до інформаційної бази.