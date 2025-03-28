Недостатки Львова 2025 — что больше всего раздражает украинцев

Дети играют во Львове на площадке. Фото: УНИАН

Львов — город, который влюбляет в себя с первого взгляда. Атмосферные улочки, аромат кофе, старинная архитектура и культурное наследие делают его одним из самых популярных туристических центров Украины. Однако, несмотря на многочисленные преимущества, во Львове есть вещи, которые раздражают как местных жителей, так и гостей города.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, что им больше всего не нравится в городе.

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Проблемы с транспортом, постоянные пробки, нехватка стоянок для автомобилей и узкие улочки — это лишь часть того, что может вызвать неудобства. Также некоторых людей настораживает языковая политика города.

"Узкие улочки. Плохое движение транспорта на дорогах и загрязненность воздуха", — говорит девушка.

"Нет стоянок для автомобилей. Как где-то в переулке поставишь машину, потом можешь ее не найти", — добавляет мужчина.

"Переполненность города транспортом. На пешеходных переходах машины не останавливаются и могут сбить человека", — отмечает девушка.

"Русский язык в городе. Люди не обращают внимания на войну и дальше общаются на этом языке", — говорит львовянка.

"Я очень люблю Львов, но когда-то он был ярче. Сейчас, во время войны, надо Львов "оздоровить", — делится мыслями женщина.

Напомним, мы ранее писали, почему городской голова Львова раскритиковал законопроект о земле.

Мы также писали, что во Львове состоялся конкурс на лучшего дворника года.