Недоліки Львова 2025 — що найбільше дратує українців

За що критикують Львів — головні мінуси міста
Львів — місто, яке закохує у себе з першого погляду. Атмосферні вулички, аромат кави, старовинна архітектура та культурна спадщина роблять його одним із найпопулярніших туристичних центрів України. Проте, попри численні переваги, у Львові є речі, які дратують як місцевих мешканців, так і гостей міста.
Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, що їм найбільше не подобається у місті.
Недоліки Львова очима місцевих і туристів
Проблеми з транспортом, постійні затори, брак стоянок для автівок та вузькі вулички — це лише частина того, що може викликати незручності. Також деяких людей насторожує мовна політика міста.
"Вузенькі вулички. Поганий рух транспорту на дорогах і забрудненість повітря", — каже дівчина.
"Немає стоянок для автомобілів. Як десь у провулку поставиш машину, потім можеш її не знайти", — додає чоловік.
"Переповненість міста транспортом. На пішохідних переходах машини не зупиняються і можуть збити людину", — наголошує дівчина.
"Російська мова у місті. Люди не зважають на війну і далі спілкуються цією мовою", — каже львів'янка.
"Я дуже люблю Львів, але колись він був яскравішим. Зараз, у час війни, треба Львів "оздоровити", — ділиться думками жінка.
Нагадаємо, ми раніше писали, чому міський голова Львова розкритикував законопроєкт про землю.
Ми також писали, що у Львові відбувся конкурс на найкращого двірника року.
Читайте Новини.LIVE!