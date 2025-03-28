Недоліки Львова 2025 — що найбільше дратує українців

Діти граються у Львові на майданчику. Фото: УНІАН

Львів — місто, яке закохує у себе з першого погляду. Атмосферні вулички, аромат кави, старовинна архітектура та культурна спадщина роблять його одним із найпопулярніших туристичних центрів України. Проте, попри численні переваги, у Львові є речі, які дратують як місцевих мешканців, так і гостей міста.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, що їм найбільше не подобається у місті.

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Проблеми з транспортом, постійні затори, брак стоянок для автівок та вузькі вулички — це лише частина того, що може викликати незручності. Також деяких людей насторожує мовна політика міста.

"Вузенькі вулички. Поганий рух транспорту на дорогах і забрудненість повітря", — каже дівчина.

"Немає стоянок для автомобілів. Як десь у провулку поставиш машину, потім можеш її не знайти", — додає чоловік.

"Переповненість міста транспортом. На пішохідних переходах машини не зупиняються і можуть збити людину", — наголошує дівчина.

"Російська мова у місті. Люди не зважають на війну і далі спілкуються цією мовою", — каже львів'янка.

"Я дуже люблю Львів, але колись він був яскравішим. Зараз, у час війни, треба Львів "оздоровити", — ділиться думками жінка.

Нагадаємо, ми раніше писали, чому міський голова Львова розкритикував законопроєкт про землю.

Ми також писали, що у Львові відбувся конкурс на найкращого двірника року.