Заместитель Садового призвал быть осторожными посетителей Стрыйского парка

Родители с детьми отдыхают в Стрыйском парке. Фото: Стрыйский парк/Facebook

Заместитель городского головы Львова Любомир Зубач сообщил, что в городе уже расцвел Стрыйский парк. Однако он призвал посетителей быть осторожными, чтобы не вытоптать цветы.

Об этом Любомир Зубач написал на своей странице в Facebook в субботу, 15 марта.

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Цветы в Стрыйском парке. Фото: Любомир Зубач/Facebook

Заместитель Садового предостерег посетителей Стрыйского парка

Любомир Зубач отметил, что Стрыйский парк уже расцветает.

"Уже традиционно весной здесь обильно цветут первоцветы. И это радует — хоть какая-то стабильность в том мире", — написал заместитель Садового.

А также добавил, что первые цветы шафрана в Стрыйском парке высадили десять лет назад — и теперь из нескольких саженцев разрослась целая разноцветная поляна. Кроме шафрана, сейчас в парке цветут подснежники и крокусы.

Однако, учитывая то, что многие восторженные посетители фотографируют растения, администрация парка призывает всех быть осторожными. Ведь во время фотографирования можно вытоптать цветы. Кроме того, заместитель Садового напомнил, что срывать цветы нельзя.

Цветы в Стрыйском парке. Фото: Любомир Зубач/Facebook

Скриншот сообщения заместителя Садового

Добавим, что погода во Львове в субботу, 15 марта, ожидается со снижением температуры воздуха. Синоптики предупреждают о дождях.

В то же время во Львове на улице Садовой продолжаются финальные работы по обустройству первого муниципального рынка. Сейчас завершается монтаж фасада, и вскоре рынок начнет функционировать.