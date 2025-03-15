Заступник Садового закликав бути обережними відвідувачів Стрийського парку

Батьки з дітьми відпочивають у Стрийському парку. Фото: Стрийський парк/Facebook

Заступник міського голови Львова Любомир Зубач повідомив, що в місті вже розквіт Стрийський парк. Однак він закликав відвідувачів бути обережними, щоб не витоптати квіти.

Про це Любомир Зубач написав на своїй сторінці у Facebook у суботу, 15 березня.

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Квіти у Стрийському парку. Фото: Любомир Зубач/Facebook

Заступник Садового застеріг відвідувачів Стрийського парку

Любомир Зубач зазначив, що Стрийський парк вже розквіт.

"Вже традиційно навесні тут рясно цвітуть первоцвіти. І це тішить — хоч якась стабільність у тому світі", — написав заступник Садового.

А також додав, що перші квіти шафрану у Стрийському парку висадили десять років тому — і тепер із кількох саджанців розрослася ціла різнобарвна галявина. Окрім шафрану, зараз у парку квітнуть підсніжники та крокуси.

Однак, з огляду на те, що багато захоплених відвідувачів фотографують рослини, адміністрація парку закликає всіх бути обережними. Адже під час фотографування витоптатити квіти. Крім того, заступник Садового нагадав, що зривати квіти не можна.

Квіти у Стрийському парку. Фото: Любомир Зубач/Facebook

Скриншот допису заступника Садового

Додамо, що погода у Львові в суботу, 15 березня, очікується зі зниженням температури повітря. Синоптики попереджають про дощі.

Водночас у Львові на вулиці Садовій тривають фінальні роботи з облаштування першого муніципального ринку. Нині завершується монтаж фасаду, і незабаром ринок почне функціонувати.