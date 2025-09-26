Видео
Україна
Видео
Зеленский или Порошенко — с кем лучше отношения у Садового

Зеленский или Порошенко — с кем лучше отношения у Садового

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 16:50
С кем из президентов лучше отношения у Андрея Садового
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: УП

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что ему легче работать с Владимиром Зеленским, чем с Петром Порошенко. Пятый президент хотел через городского голову давить на голосование в парламенте.

Об этом Андрей Садовый сообщил в интервью "Украинской правде".

Как Садовому работалось с Порошенко

Садовый рассказал, что с Порошенко у него было больше всего телефонных разговоров и встреч. По его словам, в то время в парламенте была партия "Самопомощь" и тогдашний президент хотел через мэра Львова давить на голосование в парламенте.

Городской голова отметил, что дал понять Порошенко, что это так не работает, но все закончилось тем, что началась мусорная блокада (длительный кризис, связанный с вывозом и утилизацией мусора во Львове, который обострился в 2016-2017 годах из-за закрытия Грибовицкой свалки).

Андрей Садовый и Петр Порошенко. Фото: Facebook/Соня Кошкина

"Отношения с ним (Порошенко. — Ред.) были очень сложными. Тогдашняя власть держала город в осаде, запретили вывозить мусор, полиция, СБУ это все координировали, губернаторы по областям получали приказы не принимать мусор из Львова. Это был самый сложный период в моей жизни вне времени войны. Потому что каждый день приходилось думать, а в какой регион вывезти машину мусора", — сказал Андрей Садовый.

Он считает, что пятый президент "использовал эту ситуацию максимально", ведь даже предлагал мэру подписать соглашение, что контроль над "Самопомощью" в парламенте переходит к нему взамен на снятие мусорной блокады.

"Я на это не пошел. Порошенко всегда интересовало и интересует тотальное влияние и контроль", — отметил глава Львова.

Также он добавил, что Порошенко залезал в малейшие детали и не доверял никому, кроме себя. Сейчас политики не общаются, иногда видятся на различных событиях, но ограничиваются только поздравлениями.

Какие отношения Садового с Зеленским

Садовый рассказал, что до полномасштабной войны Зеленский приезжал во Львов и интересовался, что происходит в городе. У политиков были разные разговоры, но с началом большой войны президент "больше молчит".

Владимир Зеленский и Андрей Садовый. Фото: ЛГС

"Если где-то приходится видеться, я могу подойти, озвучить какой-то вопрос — он слушает. У нас рабочие отношения. У президента сегодня приоритет — это международная поддержка. Он не может углубляться во все. Поэтому мы больше общаемся с другими людьми. Например, на уровне правительства — это Свириденко, Кулеба, со Шмыгалем раньше общался — я не имел никаких проблем", — разъяснил городской голова.

Отвечая на вопрос о стиле управления Зеленского, Садовый ответил, что это трудно описать. По словам мэра, очень трудно управлять страной во время войны, ведь у президента на столе ежедневно есть информация, сколько людей убито, а сколько ранено.

Напомним, ранее Садовый ответил, волнуется ли мэр за свои разговоры после того, как в его кабинете нашли "жучок". У мэра с визитом были как украинские, так и иностранные политики.

Также мэр объяснил, как изменится бывшая свалка. Сейчас Грибовичский полигон не узнать.

Петр Порошенко Владимир Зеленский Львов Андрей Садовый городской совет
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
