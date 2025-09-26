З ким із президентів має кращі стосунки Андрій Садовий

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: УП

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що йому легше працювати з Володимиром Зеленським, аніж з Петром Порошенком. П'ятий президент хотів через міського голову тиснути на голосування в парламенті.

Про це Андрій Садовий повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

Як Садовому працювалося з Порошенком

Садовий розповів, що із Порошенком у нього було найбільше телефонних розмов та зустрічей. За його словами, на той час в парламенті була партія "Самопоміч" і тодішній президент хотів через мера Львова тиснути на голосування в парламенті.

Міський голова наголосив, що дав зрозуміти Порошенку, що це так не працює, але все закінчилося тим, що розпочалася сміттєва блокада (тривала криза, яка пов'язана з вивезенням та утилізацією сміття у Львові, яка загострилася у 2016-2017 роках через закриття Грибовицького сміттєзвалища).

Андрій Садовий та Петро Порошенко. Фото: Facebook/Соня Кошкіна

"Відносини з ним (Порошенком. — Ред.) були дуже складними. Тодішня влада тримала місто в облозі, заборонили вивозити сміття, поліція, СБУ це все координували, губернатори по областях отримували накази не приймати сміття зі Львова. Це був найскладніший період в моєму житті поза часом війни. Тому що кожного дня доводилося мізкувати, а в який регіон вивезти машину сміття", — сказав Андрій Садовий.

Він вважає, що п'ятий президент "використав цю ситуацію максимально", адже навіть пропонував меру підписати угоду, що контроль над "Самопоміччю" в парламенті переходить до нього замість на зняття сміттєвої блокади.

"Я на це не пішов. Порошенка завжди цікавив і цікавить тотальний вплив і контроль", — зазначив очільник Львова.

Також він додав, що Порошенко залазив у найменші деталі і не довіряв нікому, крім себе. Зараз політики не спілкуються, деколи бачаться на різних подіях, але обмежуються лише привітаннями.

Які стосунки Садового із Зеленським

Садовий розповів, що до повномасштабної війни Зеленський приїжджав до Львова та цікавився, що відбувається в місті. У політиків були різні розмови, але з початком великої війни президент "більше мовчить".

Володимир Зеленський та Андрій Садовий. Фото: ЛМР

"Якщо десь доводиться бачитися, я можу підійти, озвучити якесь запитання — він слухає. У нас робочі відносини. У президента сьогодні пріоритет — це міжнародна підтримка. Він не може заглиблюватися у все. Тому ми більше спілкуємося з іншими людьми. Наприклад, на рівні уряду — це Свириденко, Кулеба, зі Шмигалем раніше спілкувався — я не мав жодних проблем", — роз'яснив міський голова.

Відповідаючи на запитання про стиль управління Зеленського, Садовий розповів, що це важко описати. За словами мера, дуже важко керувати країною під час війни, адже в президента на столі щодня є інформація, скільки людей вбито, а скільки поранено.

Нагадаємо, раніше Садовий відповів, чи хвилюється мер за свої розмови після того, як у його кабінеті знайшли "жучок". В мера з візитом були як українські, так і іноземні політики.

Також мер пояснив, як зміниться колишнє сміттєзвалище. Зараз Грибовицький полігон не впізнати.