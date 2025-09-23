Відео
Україна
Головна Львів "Жучок" в кабінеті Садового — чи хвилюється мер за свої розмови

"Жучок" в кабінеті Садового — чи хвилюється мер за свої розмови

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 18:33
Прослушка в кабінеті — Андрій Садовий розкрив деталі інциденту
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: УП

У кабінеті міського голови Львова Андрія Садового 17 вересня знайшли прослуховувальний апарат. Мер не хвилюється за свої розмови, але останнім часом у нього з візитом було багато українських та світових політиків.

Про це Андрій Садовий розповів в інтерв'ю "Українській правді"

Читайте також:

"Жучок" у кабінеті Садового — що каже мер Львова

Садовий розповів, що "жучок" був захований у підставці до робочого телефона, який був на столі мера. Він поділився, що рідко ним користувався, але за кілька днів до інциденту спробував ним подзвонити, однак телефон погано працював. 

"Я передав апарат нашим фахівцям, щоб вони подивилися, що там не так. Вони і виявили прослуховуючий пристрій. Я так розумію, що він працював саме на записування всього того, що обговорювалося в кабінеті", — сказав міський голова. 

Відповідаючи на питання журналіста, чи хвилюється Садовий за якісь розмови, які були у нього в кабінеті, він відповів, що ні. Однак у мера Львова з візитом було багато українських та світових політиків.

"Я не хвилююсь, але в мене є дуже багато запитань, тому що буквально за останній місяць у мене в кабінеті була зустріч з пані прем'єр-міністеркою, потім два рази був спікер парламенту, було багато іноземних гостей. І якщо ці розмови стануть публічними, це недобре. Хоча ми, чесно кажучи, нічого там такого особливого не говорили", — сказав міський голова. 

Він додав, оскільки пристрій був вмонтований не досить якісно, у нього є питання до всієї подальшої схеми. Садовий переконаний, що дуже часто так роблять, аби потім щось оприлюднювати. 

Також відомо, що перед приїздом Юлії Свириденко кабінет очільника Львова перевіряла на можливе прослуховування державна охорона. Вона була з псом, але тоді нічого не виявили. 

Які слідчі дії зараз проводяться

Андрій Садовий також розповів, що Служба безпеки опечатала прослуховуючий пристрій та віддала його на експертизу, оскільки там є сім-карта та весь набір, необхідний для того, щоб можна було вирахувати, хто це записував та де воно архівувалося. 

"Їх (правоохоронців. — Ред.), чесно кажучи, не сильно кабінет цікавив. Їх цікавив сам пристрій — дуже хотіли скоріше його забрати, щоб подивитися. Можливо, ще будуть проводитися якісь слідчі дії... Хотілося б, щоб в Україні наші спецслужби, якщо вони роблять роботу, робили її якісно", — наголосив мер Львова.

Нагадаємо, раніше в СБУ назвали свою версію, хто встановив "жучок" у кабінеті Садового. Правоохоронці вважають, що це справа внутрішніх українських структур.

Також ми писали, що Львів наближається до важливого титулу. Вже скоро місто може стати європейською столицею культури 2030.

переговори Львів Андрій Садовий візит прослуховування
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
