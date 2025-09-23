Прослушка в кабинете — Андрей Садовый раскрыл детали инцидента

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: УП

В кабинете городского головы Львова Андрея Садового 17 сентября нашли прослушивающий аппарат. Мэр не волнуется за свои разговоры, но в последнее время у него с визитом было много украинских и мировых политиков.

Об этом Андрей Садовый рассказал в интервью "Украинской правде".

Садовый рассказал, что "жучок" был спрятан в подставке к рабочему телефону, который находился на столе мэра. Он поделился, что редко им пользовался, но за несколько дней до инцидента попытался им позвонить, однако телефон плохо работал.

"Я передал аппарат нашим специалистам, чтобы они посмотрели, что там не так. Они и обнаружили прослушивающее устройство. Я так понимаю, что оно работало именно на запись всего того, что обсуждалось в кабинете", — сказал городской голова.

Отвечая на вопрос журналиста, волнуется ли Садовый за какие-то разговоры, которые были у него в кабинете, он ответил, что нет. Однако у мэра Львова с визитом было много украинских и мировых политиков.

"Я не волнуюсь, но у меня есть очень много вопросов, потому что буквально за последний месяц у меня в кабинете была встреча с госпожой премьер-министром, потом два раза был спикер парламента, было много иностранных гостей. И если эти разговоры станут публичными, это нехорошо. Хотя мы, честно говоря, ничего там такого особенного не говорили", — сказал городской голова.

Он добавил, поскольку устройство было вмонтировано недостаточно качественно, у него есть вопросы ко всей дальнейшей схеме. Садовый убежден, что очень часто так делают, чтобы потом что-то обнародовать.

Также известно, что перед приездом Юлии Свириденко кабинет главы Львова проверяла на возможное прослушивание государственная охрана. Она была с собакой, но тогда ничего не обнаружили.

Какие следственные действия сейчас проводятся

Андрей Садовый также рассказал, что Служба безопасности опечатала прослушивающее устройство и отдала его на экспертизу, поскольку там есть сим-карта и весь набор, необходимый для того, чтобы можно было вычислить, кто это записывал и где оно архивировалось.

"Их (правоохранителей — Ред.), честно говоря, не сильно кабинет интересовал. Их интересовало само устройство — очень хотели поскорее его забрать, чтобы посмотреть. Возможно, еще будут проводиться какие-то следственные действия... Хотелось бы, чтобы в Украине наши спецслужбы, если они делают работу, делали ее качественно", — подчеркнул мэр Львова.

Напомним, ранее в СБУ назвали свою версию, кто установил "жучок" в кабинете Садового. Правоохранители считают, что это дело внутренних украинских структур.

Также мы писали, что Львов приближается к важному титулу. Уже скоро город может стать европейской столицей культуры 2030.