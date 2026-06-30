У Львові відзначили річницю проголошення Акту відновлення Української Держави

Відзначення 85-ї річниці проголошення Акту відновлення Української Держави у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

У Львові у вівторок, 30 червня, на площі Ринок відзначили 85-ту річницю проголошення Акту відновлення Української Держави. Урочистості проходили біля історичного будинку товариства "Просвіта" на площі Ринок, 10. Відомо, що саме звідси 30 червня 1941 року було проголошено історичний документ.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Річницю проголошення Акту відновлення Української Держави — урочистості у Львові

Захід стартував зі спільного виконання Державного Гімну України, після чого з балкона будівлі було урочисто оголошено фрагмент Акту відновлення Української Держави.

Портрет Ярослава Стецько. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Урочистості у Львові 30 червня. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Зазначимо, 30 червня 1941 року у Львові відбулися Українські Національні Збори, під час яких було проголошено відновлення української державності. Акт зачитав Ярослав Стецько, якого цього ж дня обрали очільником Українського Державного Правління. Ініціатором проголошення виступила Організація українських націоналістів під керівництвом Степана Бандери.

Львівʼяни відзначили річницю проголошення Акту відновлення Української Держави. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Попри те, що нацистська влада вже в перші дні після проголошення не визнала цей акт, а його ініціатори зазнали переслідувань і арештів, зокрема було затримано Степана Бандеру та Ярослава Стецька, документ згодом набув значення одного з ключових символів українського державотворення та боротьби за незалежність.

Річниця проголошення Акту відновлення Української Держави. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Урочистості у Львові 30 червня. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Історик Ігор Гаврилів зазначив, що перед цим проголошенням відбулася тривала, майже двадцятирічна боротьба, яка розпочалася після поразки Української Народної Республіки. Він підкреслив, що Акт 30 червня став лише одним із важливих етапів у довгому процесі визвольного руху, який пізніше продовжила Українська повстанська армія.

Львівʼяни на площі Ринок. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

"Коли Європа і світ уже зализували рани Другої світової війни, боротьба для нас не закінчилася. У мирний час, у воєнний час — до сьогоднішнього дня", — наголосив він.

Як писали Новини.LIVE, 29 червня потужна негода накрила Львів, внаслідок чого сталися падіння дерев, пошкодження дахів у будівлях, а також знеструмлення. Крім того, блискавка поцілила в шестирічну дитину. Наразі дівчинка перебуває в лікарні.

А 28 червня у Львові були урочистості на нагоди 30-ї річниці ухвалення Конституції України. Початок розпочався з хвилини мовчання в пам’ять про українських захисників, які загинули у війні проти російської агресії.