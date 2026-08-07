Вбивство Фаріон: у Львові триває суд над Зінченком

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко у суді 7 серпня 2026 року. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У Львові 7 серпня триває чергове судове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Підозрюваний В'ячеслав Зінченко прибув до Шевченківського районного суду Львова. Під час засідання сторони заявили низку клопотань, після чого суд пішов до нарадчої кімнати.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Марта Байдака із залу суду.

Судове засідання у справі Фаріон 7 серпня 2026 року. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Суд над Зінченком у справі про вбивство Фаріон

Сьогодні, 7 серпня, у Шевченківському районному суді Львова відбувається чергове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. До суду прибув В'ячеслав Зінченко, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці.

На засідання також прийшла група підтримки Зінченка з портретами. До суду приїхала його мати.

Мати Зінченка прибула на суд 7 серпня 2026 року. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Сторону обвинувачення на засіданні представляє прокурор Дмитро Петльований. Також присутня державна адвокатка Зінченка Діана Кара.

Спочатку засідання перервали до 12:00 через відсутність колегії суддів. Після цього судді прийшли до зали та засідання продовжилося.

У режимі відеоконференції також беруть участь адвокатка доньки Ірини Фаріон Софії Особи Наталія Романик та адвокатка Лариса Криворучко.

Під час засідання прокурор подав клопотання про продовження запобіжного заходу В'ячеславу Зінченку.

В'ячеслав Зінченко у суді 7 серпня 2026 року. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Водночас державна адвокатка Діана Кара подала клопотання про відмову Зінченка від її послуг. Сам Зінченко заявив, що хоче, щоб його інтереси представляла лише Лариса Криворучко.

Криворучко, зі свого боку, заявила вимогу про відвід суддів. Прокурор заперечив проти цього та зазначив, що наявність у підозрюваного двох адвокатів — одного державного та іншого — не є порушенням закону.

Новини.LIVE писали, що 19 липня у Львові до других роковин убивства Ірини Фаріон відкрили меморіальний простір на вулиці Томаша Масарика. Основою композиції стала мідна стела зі словами "мова", "воля", "нація" та "сила", а всередині розмістили камінь із 20 висловами мовознавиці. Автори простору — команда Guess Line Architects, до якої увійшли, зокрема, колишні студенти Фаріон.

Новини.LIVE інформували, що 9 липня 2026 року стало відомо, що у справі про вбивство Ірини Фаріон суд дозволив адвокатці Ларисі Криворучко знову брати участь у процесі. Водночас В'ячеславу Зінченку відмовили у клопотанні про відмову від державної захисниці Діани Кари. Надалі інтереси обвинуваченого представлятимуть дві адвокатки.