Вбивство Парубія: судове засідання перенесли через відвід адвоката

Судове засідання у справі про вбивство Андрія Парубія. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У Львові 22 червня відновили розгляд справи щодо вбивства колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Засідання відбулося після перерви та зібрало всіх учасників процесу, включно з обвинуваченим та його захистом. Водночас слухання не вдалося завершити — суд оголосив перерву через заявлений відвід адвоката, розгляд справи перенесли на 23 червня.

Про це із зали суду інформує журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Суд у справі щодо вбивства Андрія Парубія 22 червня 2026 року. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Суд у справі вбивства Парубія: засідання перенесли на 23 червня

Сьогодні, 22 червня, у Франківському районному суді Львова поновили слухання у резонансній справі щодо вбивства Андрія Парубія. У залі були присутні судді, прокурор, обвинувачений Михайло Сцельніков та його адвокат, а також родичі загиблого політика — дружина, донька, сестра та похресниця.

На початку засідання сторона потерпілих звернулася з клопотанням обмежити доступ медіа до перегляду відеоматеріалів із місця злочину. Окремо до суду надійшло ще одне процесуальне звернення — про скасування арешту на майно, яке, за даними процесу, подала сторона захисту родини обвинуваченого.

Під час слухання також виникло питання щодо участі захисника у процесі. Саме це стало підставою для заяви про відвід адвоката, через що суд змушений був зупинити розгляд справи та перенести засідання на наступний день — 23 червня.

Додатково адвокат обвинуваченого Михайла Сцельнікова прокоментував перебіг засідання та пояснив свою позицію щодо процесуальних питань.

"Я, адвокат Пономаренко Віктор Петрович, надаю правову допомогу Сцельнікову Михайлу Вікторовичу. Щодо відкладення сьогоднішнього судового засідання: питання речових доказів, про які він порушує, ще не досліджувалися. Під час досудового розслідування були вилучені гроші, а в матеріалах справи наявна фотографія певної суми грошей. Хто саме зробив цю фотографію — наразі не встановлено, це питання ще не досліджувалося і не є суттєвим. Йдеться приблизно про 200 доларів, однак я поки не можу точно сказати, чи ця обставина підтверджується матеріалами справи. Більше інформації наразі не маю, оскільки планую сьогодні зустрітися з підзахисним і обговорити ці питання.

Щодо питання про відвід — ми його окремо не обговорювали. Для мене це було несподіванкою...", — прокоментував адвокат Сцельнікова.

Нагадаємо, що народного депутата України та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія застрелили у Львові 30 серпня 2025 року. За даними слідства, нападник, переодягнений у кур’єра, здійснив вісім пострілів у спину. Тоді СБУ кваліфікувала подію як заздалегідь спланований теракт, який, імовірно, пов’язаний із російськими спецслужбами.

Новини.LIVE інформували, що 25 травня 2026 року відбулося чергове засідання у справі щодо вбивства колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Тоді суд розглянув частину письмових доказів, після чого оголосив перерву у процесі до 22 червня. Обвинуваченим у справі є Михайло Сцельніков, якому інкримінують низку тяжких злочинів.

Новини.LIVE також писали, що Кирило Буданов повідомив, що у Львові планують назвати площу на честь Героя України Андрія Парубія. Таке рішення, за його словами, покликане вшанувати внесок державного діяча у розбудову української державності. Буданов наголосив, що Парубій був політиком, який підтверджував свої принципи конкретними діями, а не словами.