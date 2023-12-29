Через ракетний удар по Львову найбільше постраждала 69-річна жінка — в якому вона стані
Внаслідок російського ракетного обстрілу Львова найбільше постраждала 69-річна жінка. Її вже прооперували.
Про це повідомив завідувач невідкладної медичної допомоги у місті Львів Назар Стельмах.
В якому стані жінка, яка найбільше постраждала від ракетного удару по Львову
У жінки діагностували відкритий перелом лівої променевої кістки. Її вже прооперували, а стан жінки стабільний.
"За останні дві години прибуло 13 пацієнтів. Здебільшого пацієнти з осколковими пораненнями та забоями м'яких тканин", — повідомив Назар Стельмах.
Нагадаємо, зранку 29 грудня окупанти обстріляли Львів, є влучання у житловий будинок.
Пізніше очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про загиблого внаслідок цієї атаки.
Ми також писали, що кількість поранених через ракетний удар у Львові зросла до 15 та відомо про часткові руйнування у 13 житлових багатоповерхівках.
Новини.LIVE повідомляли, що Львівська міська рада виділить 35 млн грн на компенсації та ремонт житла для мешканців будинків, які постраждали від російського ракетного обстрілу. Також з місцевого бюджету оплатять ремонт школи на Сихові, будівлю якої також пошкодило від обстрілу.
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