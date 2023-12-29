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Через ракетний удар по Львову найбільше постраждала 69-річна жінка — в якому вона стані

29 грудня 2023 14:20
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Через ракетний удар по Львову найбільше постраждала 69-річна жінка — в якому вона стані
Наслідки ракетного удару по Львову. Фото: Новини.LIVE
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Внаслідок російського ракетного обстрілу Львова найбільше постраждала  69-річна жінка. Її вже прооперували.

Про це повідомив завідувач невідкладної медичної допомоги у місті Львів Назар Стельмах.

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У жінки діагностували відкритий перелом лівої променевої кістки. Її вже прооперували, а стан жінки стабільний.

"За останні дві години прибуло 13 пацієнтів. Здебільшого пацієнти з осколковими пораненнями та забоями м'яких тканин", — повідомив Назар Стельмах.

Нагадаємо, зранку 29 грудня окупанти обстріляли Львів, є влучання у житловий будинок.

Пізніше очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про загиблого внаслідок цієї атаки.

Ми також писали, що кількість поранених через ракетний удар у Львові зросла до 15 та відомо про часткові руйнування у 13 житлових багатоповерхівках.

Новини.LIVE повідомляли, що Львівська міська рада виділить 35 млн грн на компенсації та ремонт житла для мешканців будинків, які постраждали від російського ракетного обстрілу. Також з місцевого бюджету оплатять ремонт школи на Сихові, будівлю якої також пошкодило від обстрілу.

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