Из-за ракетного удара по Львову больше всего пострадала 69-летняя женщина — в каком она состоянии

Последствия ракетного удара по Львову Фото: Новини.LIVE

В результате российских ракетных обстрелов Львова больше всего пострадала 69-летняя женщина. Ее уже прооперировали.

Об этом сообщил заведующий неотложной медицинской помощью в городе Львов Назар Стельмах.

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У женщины диагностировали открытый перелом левой лучевой кости. Ее уже прооперировали, а состояние женщины стабильное.

"За последние два часа прибыло 13 пациентов. В основном пациенты с осколочными ранениями и ушибами мягких тканей", — сообщил Назар Стельмах.

Напомним, утром 29 декабря оккупанты обстреляли Львов, есть попадание в жилой дом.

Позже глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о погибшем в результате этой атаки.

Мы также писали, что количество раненых из-за ракетного удара во Львове возросло до 15 и известно о частичных разрушениях в 13 жилых многоэтажках.

Новини.LIVE сообщали, что Львовский городской совет выделит 35 млн грн на компенсации и ремонт жилья для жильцов домов, пострадавших от российских ракетных обстрелов. Также из местного бюджета оплатят ремонт школы на Сыхове, здание которой также повредил обстрел.