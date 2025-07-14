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Головна Львів Львів досі оговтується від атаки Росії 12 липня — фото та відео

Львів досі оговтується від атаки Росії 12 липня — фото та відео

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Дата публікації: 14 липня 2025 12:42
Обстріли Львова 12 липня — в місті досі ліквідовують наслідки
Наслідки обстрілу Львова 12 липня. Фото: Новини.LIVE

Російські війська у ніч проти 12 липня атакували Львів ударними дронами та ракетами. Станом на 14 липня у місті досі ліквідовують наслідки ворожого обстрілу.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE. 

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Наслідки обстрілів Львова 12 липня

Станом на сьогодні у Львові продовжують ліквідовувати наслідки російського обстрілу на вулиці Олени Степанівни, який трапився вночі 12 липня. 

Відомо, що тієї ночі окупанти атакували місто дронами та ракетами. Внаслідок цього пошкоджено 46 житлових будинків, вибито 522 вікна та зруйновано 15 квартир, які вже не придатні для проживання. 

Обстріл Львова 12 липня
Наслідки обстрілу Львова 12 липня. Фото: Новини.LIVE
Удар по Львову 12 липня
Наслідки обстрілу Львова 12 липня. Фото: Новини.LIVE
Атака на Львів 12 липня
Наслідки обстрілу Львова 12 липня. Фото: Новини.LIVE
РФ атакувала Львів 12 липня
Андрій Садовий на місці обстрілів у Львові. Фото: Новини.LIVE 

Крім того, пошкоджень зазнали 20 автівок, три корпуси Львівської політехніки, промислові об'єкти, будівлі міських судів та понад 20 бізнес-установ. 

На місці руйнувань був присутній мер Львова Андрій Садовий, який розповів, що один із будинків, які постраждали від удару, не придатний для проживання. Там мешкали сім сімей, але всі вони отримають кошти, аби придбати собі інше помешкання. 

"Після висновків експертів ухвалено рішення, що цей будинок відновити вже неможливо. Теоретично можливо все, але це космічні кошти. Оскільки це не пам'ятка архітектури, ми поговорили з мешканцями, і вони отримають кошти за кожен метр квадратний. Орієнтовно це буде 57 тис. грн за метр квадратний, і вони зможуть придбати собі якісне помешкання. На той час, поки буде тривати пошук, вони будуть отримувати компенсацію від міста. Тому з цією ситуацією усі питання врегульовані", — пояснив міський голова.

Нагадаємо, вночі 12 липня у Львові прогриміло кілька вибухів. Внаслідок обстрілу було зафіксовано влучання, трапилася пожежа та пошкоджено будинки. 

За словами Садового, в місті пошкоджений дитячий садочок. Також обірвано контактну мережу. Через це тимчасово не курсували тролейбуси №22, 30 та 32.

Найбільше руйнувань було на вулиці Олени Степанівни та Андрея Шептицького. Новини.LIVE показували перші кадри з місця обстрілів

Львів вибух обстріли ракети дрони війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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