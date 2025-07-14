Обстрелы Львова 12 июля — в городе до сих пор ликвидируют последствия

Последствия обстрела Львова 12 июля. Фото: Новини.LIVE

Российские войска в ночь на 12 июля атаковали Львов ударными дронами и ракетами. По состоянию на 14 июля в городе до сих пор ликвидируют последствия вражеского обстрела.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Последствия обстрелов Львова 12 июля

По состоянию на сегодня во Львове продолжают ликвидировать последствия российского обстрела на улице Елены Степановны, который случился ночью 12 июля.

Известно, что той ночью оккупанты атаковали город дронами и ракетами. В результате этого повреждены 46 жилых домов, выбито 522 окна и разрушено 15 квартир, которые уже не пригодны для проживания.

Последствия обстрела Львова 12 июля. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрела Львова 12 июля. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрела Львова 12 июля. Фото: Новини.LIVE

Андрей Садовый на месте обстрелов во Львове. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, повреждения получили 20 автомобилей, три корпуса Львовской политехники, промышленные объекты, здания городских судов и более 20 бизнес-учреждений.

На месте разрушений присутствовал мэр Львова Андрей Садовый, который рассказал, что один из домов, пострадавших от удара, не пригоден для проживания. Там жили семь семей, но все они получат средства, чтобы приобрести себе другое жилье.

"После заключений экспертов принято решение, что этот дом восстановить уже невозможно. Теоретически возможно все, но это космические средства. Поскольку это не памятник архитектуры, мы поговорили с жителями, и они получат средства за каждый метр квадратный. Ориентировочно это будет 57 тыс. грн за метр квадратный, и они смогут приобрести себе качественное жилье. На то время, пока будет продолжаться поиск, они будут получать компенсацию от города. Поэтому с этой ситуацией все вопросы урегулированы", — пояснил городской голова.

Напомним, ночью 12 июля во Львове прогремело несколько взрывов. В результате обстрела было зафиксировано попадание, случился пожар и повреждены дома.

По словам Садового, в городе поврежден детский сад. Также оборвана контактная сеть, из-за этого временно не курсировали троллейбусы №22, 30 и 32.

Больше всего разрушений было на улице Елены Степановны и Андрея Шептицкого. Новини.LIVE показывали первые кадры с места обстрелов.