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Львівська суддя скасувала арешт на склади, де ховали гуманітарну допомогу

3 липня 2023 16:07
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Львівська суддя скасувала арешт на склади, де ховали гуманітарну допомогу
Арештовані склади в селі Убині. Фото: ngl
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Слідча суддя Личаківського районного суду Львова скасувала арешт на два склади в селі Убині, де навесні цього року детективи Бюро економічної безпеки виявили сотні тонн гуманітарної допомоги з різних країн ЄС. Клопотання про скасування арешту подали власники складів Андрій Слюзар та Любомир Мамчук. 

Про це інформує "NGL media".

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Деталі справи 

"Вилучене майно не відповідає ознакам речових доказів, не використовується стороною обвинувачення під час здійснення досудового розслідування",  — мотивували свої клопотання Слюзар і Мамчук.

І заявники, і детективи БЕБ не з'явилися на судове засідання, хоча їх про це повідомляли. В результаті суддя Світлана Леньо вирішила скасувати арешт, бо він не забезпечує "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту інтересів власників.

Зазначимо, раніше Львівський апеляційний суд відмовився зняти арешти з цих складів, бо скасування арешту у подальшому унеможливить їх конфіскацію — у разі доведення, що склади стали засобом вчинення злочину.

Також, ми раніше писали, у Львівській області виявили склади, заповнені товарами гуманітарної допомоги невстановленого походження. Йдеться про нежитлові приміщення площею понад 1,5 тисячі квадратних метрів.

Нагадаємо, ми раніше писали, що жителька Львова незаконно отримувала грошову допомогу для ВПО. За даними Франківської окружної прокуратури міста Львова, 39-річній жінці повідомлено про підозру за фактами шахрайства. Жителька Львівщини незаконно отримувала грошову допомогу для ВПО  — 35 тисяч гривень.

Додамо, що раніше у пункті пропуску "Краківець — Корчова" зупинили вантажівку Volvo, за кермом якої був 35-річний мешканець Львова. У декларації митного контролю чоловік зазначив, що перевозив з Польщі 23 тонни одягу для благодійності.

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