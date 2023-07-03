Львовская судья отменила арест на склады, где прятали гуманитарную помощь

Арестованы склады в селе Убыни. Фото: ngl

Следственный судья Лычаковского районного суда Львова отменила арест на два склада в селе Убыни, где весной этого года детективы Бюро экономической безопасности обнаружили сотни тонн гуманитарной помощи из разных стран ЕС. Ходатайство об отмене ареста подали владельцы складов Андрей Слюзар и Любомир Мамчук.

Об этом сообщает "NGL media".

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Детали дела

"Изъятое имущество не соответствует признакам вещественных доказательств, не используется стороной обвинения в ходе досудебного расследования", — мотивировали свои ходатайства Слюзар и Мамчук.

И заявители, и детективы БЭБ не явились на судебное заседание, хотя им об этом сообщали. В результате судья Светлана Леньо решила отменить арест, потому что он не обеспечивает "справедливый баланс" между общим интересом общества и требованиями защиты интересов владельцев.

Отметим, ранее Львовский апелляционный суд отказался снять аресты с этих складов, потому что отмена ареста в дальнейшем исключит их конфискацию — в случае доказательства, что склады стали средством совершения преступления.

Также мы ранее писали, во Львовской области обнаружили склады, заполненные товарами гуманитарной помощи неустановленного происхождения. Речь идет о нежилых помещениях площадью более 1,5 тысячи квадратных метров.

Напомним, мы ранее писали, что жительница Львова незаконно получала пособие для ВПЛ. По данным Франковской окружной прокуратуры Львова, 39-летней женщине сообщено о подозрении по фактам мошенничества. Жительница Львовщины незаконно получала денежную помощь для ВПЛ — 35 тысяч гривен.

Добавим, что ранее в пункте пропуска "Краковец — Корчева" остановили грузовик Volvo, за рулем которого находился 35-летний житель Львова. В декларации таможенного контроля мужчина отметил, что перевозил из Польши 23 тонн одежды для благотворительности.