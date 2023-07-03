Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Львовская судья отменила арест на склады, где прятали гуманитарную помощь arrow

Львовская судья отменила арест на склады, где прятали гуманитарную помощь

3 июля 2023 16:07
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Львовская судья отменила арест на склады, где прятали гуманитарную помощь
Арестованы склады в селе Убыни. Фото: ngl
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Следственный судья Лычаковского районного суда Львова отменила арест на два склада в селе Убыни, где весной этого года детективы Бюро экономической безопасности обнаружили сотни тонн гуманитарной помощи из разных стран ЕС. Ходатайство об отмене ареста подали владельцы складов Андрей Слюзар и Любомир Мамчук.

Об этом сообщает "NGL media".

Читайте также:

Детали дела

"Изъятое имущество не соответствует признакам вещественных доказательств, не используется стороной обвинения в ходе досудебного расследования", — мотивировали свои ходатайства Слюзар и Мамчук.

И заявители, и детективы БЭБ не явились на судебное заседание, хотя им об этом сообщали. В результате судья Светлана Леньо решила отменить арест, потому что он не обеспечивает "справедливый баланс" между общим интересом общества и требованиями защиты интересов владельцев.

Отметим, ранее Львовский апелляционный суд отказался снять аресты с этих складов, потому что отмена ареста в дальнейшем исключит их конфискацию — в случае доказательства, что склады стали средством совершения преступления.

Также мы ранее писали, во Львовской области обнаружили склады, заполненные товарами гуманитарной помощи неустановленного происхождения. Речь идет о нежилых помещениях площадью более 1,5 тысячи квадратных метров.

Напомним, мы ранее писали, что жительница Львова незаконно получала пособие для ВПЛ. По данным Франковской окружной прокуратуры Львова, 39-летней женщине сообщено о подозрении по фактам мошенничества. Жительница Львовщины незаконно получала денежную помощь для ВПЛ — 35 тысяч гривен.

Добавим, что ранее в пункте пропуска "Краковец — Корчева" остановили грузовик Volvo, за рулем которого находился 35-летний житель Львова. В декларации таможенного контроля мужчина отметил, что перевозил из Польши 23 тонн одежды для благотворительности.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": истории спасения животных

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз