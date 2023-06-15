На Львівщині покарали чоловіка за домашнє насильство над матір'ю
На Львівщині, Стрийська оркружна прокуратура визнала винним 41-річного мешканця Стрийщини у домашньому насильстві. Чоловіку у якості покарання призначили 220 годин громадських робіт.
Про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури.
Деталі справи
"Син безпідставно ображав потерпілу, голосно кричав та нецензурно висловлювався у її адресу. Неодноразово чоловік погрожував пенсіонерці фізичною розправою. Як наслідок, такі протиправні дії фігуранта призвели до психологічних страждань та погіршення якості життя постраждалої", — йдеться у повідомленні.
Прокурор у суді довів, що засуджений зловживав алкоголем та систематично вчиняв психологічне насильство над своєю матір’ю. Відтак, суд додатково застосував до чоловіка обмежувальний захід — обов’язок пройти програму для кривдників та пробаційну програму протягом двох місяців.
Куди дзвонити у випадку домашнього насильства
Якщо людина є жертвою домашнього насильства або їй відомі такі випадки щодо родичів чи знайомих, варто повідомити:
- оперативну лінію 102 (цілодобово)
- урядову гарячу лінію із протидії домашньому насильству – 15 47
- безкоштовну Національну "гарячу лінію" протидії домашньому насильству 0800 500 33 53 (зі стаціонарних), 116 123 (з мобільних)
- національну дитячу гарячу лінію 0800 500 225 (зі стаціонарних), 116 111 (з мобільних).
- чат-боти у месенджері Телеграм – @police_helpbot, @UDPLNPBOT, @Non_Violence_Bot.
- "гарячу лінію" Львівської області 112
- інформаційно-консультаційну лінію громадської організації "Центр "Жіночі перспективи": 067 674 07 70;
- "гарячу лінію" мобільної бригади соціально-психологічної допомоги людям, які перебувають у кризовій ситуації при Львівському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: 0 800 307 305 (дзвінки безкоштовні)
- Львівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: 032 261 09 42.
Нагадаємо, ми раніше писали, що Стрийська окружна прокуратура Львівщини визнала 43-річного чоловіка винним у зґвалтуванні. Прокурори в суді довели, що у січні 2019 року засуджений зґвалтував жінку у власному авто.
Також, ми писали, що на Львівщині суд покарав чоловіка за домашнє насильство над дружиною. Згідно з матеріалами справи Жовківської окружної прокуратури 46-річного мешканця Жовківщини визнано винним у домашньому насильстві. Йому призначено покарання у виді 240 годин громадських робіт.