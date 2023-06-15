На Львівщині покарали чоловіка за домашнє насильство над матір'ю

Чоловічий кулак. Фото: УНІАН

На Львівщині, Стрийська оркружна прокуратура визнала винним 41-річного мешканця Стрийщини у домашньому насильстві. Чоловіку у якості покарання призначили 220 годин громадських робіт.

Про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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Деталі справи

"Син безпідставно ображав потерпілу, голосно кричав та нецензурно висловлювався у її адресу. Неодноразово чоловік погрожував пенсіонерці фізичною розправою. Як наслідок, такі протиправні дії фігуранта призвели до психологічних страждань та погіршення якості життя постраждалої", — йдеться у повідомленні.

Прокурор у суді довів, що засуджений зловживав алкоголем та систематично вчиняв психологічне насильство над своєю матір’ю. Відтак, суд додатково застосував до чоловіка обмежувальний захід — обов’язок пройти програму для кривдників та пробаційну програму протягом двох місяців.

Куди дзвонити у випадку домашнього насильства

Якщо людина є жертвою домашнього насильства або їй відомі такі випадки щодо родичів чи знайомих, варто повідомити:

оперативну лінію 102 (цілодобово)

урядову гарячу лінію із протидії домашньому насильству – 15 47

безкоштовну Національну "гарячу лінію" протидії домашньому насильству 0800 500 33 53 (зі стаціонарних), 116 123 (з мобільних)

національну дитячу гарячу лінію 0800 500 225 (зі стаціонарних), 116 111 (з мобільних).

чат-боти у месенджері Телеграм – @police_helpbot, @UDPLNPBOT, @Non_Violence_Bot.

"гарячу лінію" Львівської області 112

інформаційно-консультаційну лінію громадської організації "Центр "Жіночі перспективи": 067 674 07 70;

"гарячу лінію" мобільної бригади соціально-психологічної допомоги людям, які перебувають у кризовій ситуації при Львівському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: 0 800 307 305 (дзвінки безкоштовні)

Львівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: 032 261 09 42.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Стрийська окружна прокуратура Львівщини визнала 43-річного чоловіка винним у зґвалтуванні. Прокурори в суді довели, що у січні 2019 року засуджений зґвалтував жінку у власному авто.

Також, ми писали, що на Львівщині суд покарав чоловіка за домашнє насильство над дружиною. Згідно з матеріалами справи Жовківської окружної прокуратури 46-річного мешканця Жовківщини визнано винним у домашньому насильстві. Йому призначено покарання у виді 240 годин громадських робіт.