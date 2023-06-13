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На Львівщині засудили чоловіка на 5 років в'язниці за жорстоке зґвалтування

13 червня 2023 16:54
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині дали 5 років чоловіку за жорстоке зґвалтування жінки
Руки чоловіка за гратами. Фото: pixabay
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Стрийська окружна прокуратура Львівщини визнала 43-річного чоловіка винним у зґвалтуванні. Прокурори в суді довели, що у січні 2019 року засуджений зґвалтував жінку у власному авто. 

Про це інформує пресслужба Львіської обласної прокуратури.

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Деталі слідства

За даними правоохоронців, в ранковий час чоловік їхав за кермом свого автомобіля та побачив жінку, яка йшла узбіччям дороги. Він зупинився і запропонував її підвезти в одне із міст Стрийського району. Потерпіла погодилась і сіла в авто, оскільки поспішала на роботу.

"Дорогою до міста фігурант заблокував двері в салоні автомобіля. Після чого кілька раз ударив кулаком по голові та обличчі потерпілу. Далі засуджений відвіз жінку до лісу, де подолав її фізичний опір, силою роздягнув та зґвалтував. Однак на цьому обвинувачений не зупинився. Зокрема, продовжуючи свій злочинний умисел, він перевіз потерпілу в інший ліс, де знову зґвалтував. Після вчиненого, чоловік висадив потерпілу неподалік міста", — йдеться у повідомленні.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині суд покарав чоловіка за домашнє насильство над дружиною. Згідно з матеріалами справи Жовківської окружної прокуратури 46-річного мешканця Жовківщини визнано винним у домашньому насильстві. Йому призначено покарання у виді 240 годин громадських робіт.

Також, ми писали, що у Львівському районі 51-річного місцевого жителя зарізали ножем під час застілля. Підозрюваним у справі є інший учасник процесу вживання алкогольних напоїв.

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