Во Львовской области дали 5 лет мужчине за жестокое изнасилование женщины

Во Львовской области осудили мужчину на 5 лет тюрьмы за жестокое изнасилование
Стрыйская окружная прокуратура Львовской области признала 43-летнего мужчину виновным в изнасиловании. Прокуроры в суде доказали, что в январе 2019 года осужденный изнасиловал женщину в собственном автомобиле.
Об этом информирует пресс-служба Львовской областной прокуратуры .
Детали следствия
По данным правоохранителей, в утренние часы мужчина ехал за рулем своего автомобиля и увидел женщину, которая шла по обочине дороги. Он остановился и предложил ее подвезти в один из городов Стрыйского района. Потерпевшая согласилась и села в авто, поскольку спешила на работу.
"Дорогой в город фигурант заблокировал дверь в салоне автомобиля. После чего несколько раз ударил кулаком по голове и лицу потерпевшую. Далее осужденный отвез женщину в лес, где преодолел ее физическое сопротивление, силой раздел и изнасиловал. Однако на этом обвиняемый не остановился. В частности, продолжая свой преступный умысел, он перевез потерпевшую в другой лес, где снова изнасиловал", —говорится в сообщении.
До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.
Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области суд наказал мужа за домашнее насилие над женой. Согласно материалам дела Жовковской окружной прокуратуры, 46-летний житель Жовковщины признан виновным в домашнем насилии. Ему назначено наказание в виде 240 часов общественных работ.
Также мы писали, что во Львовском районе 51-летнего местного жителя зарезали ножом во время застолья. Подозреваемым по делу оказался другой участник процесса употребления алкогольных напитков.