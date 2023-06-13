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Во Львовской области осудили мужчину на 5 лет тюрьмы за жестокое изнасилование

13 июня 2023 16:54
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Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области дали 5 лет мужчине за жестокое изнасилование женщины
Руки мужчины за решеткой. Фото: pixabay
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Стрыйская окружная прокуратура Львовской области признала 43-летнего мужчину виновным в изнасиловании. Прокуроры в суде доказали, что в январе 2019 года осужденный изнасиловал женщину в собственном автомобиле.

Об этом информирует пресс-служба Львовской областной прокуратуры .

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Детали следствия

По данным правоохранителей, в утренние часы мужчина ехал за рулем своего автомобиля и увидел женщину, которая шла по обочине дороги. Он остановился и предложил ее подвезти в один из городов Стрыйского района. Потерпевшая согласилась и села в авто, поскольку спешила на работу.

"Дорогой в город фигурант заблокировал дверь в салоне автомобиля. После чего несколько раз ударил кулаком по голове и лицу потерпевшую. Далее осужденный отвез женщину в лес, где преодолел ее физическое сопротивление, силой раздел и изнасиловал. Однако на этом обвиняемый не остановился. В частности, продолжая свой преступный умысел, он перевез потерпевшую в другой лес, где снова изнасиловал", —говорится в сообщении.

До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области суд наказал мужа за домашнее насилие над женой. Согласно материалам дела Жовковской окружной прокуратуры, 46-летний житель Жовковщины признан виновным в домашнем насилии. Ему назначено наказание в виде 240 часов общественных работ.

Также мы писали, что во Львовском районе 51-летнего местного жителя зарезали ножом во время застолья. Подозреваемым по делу оказался другой участник процесса употребления алкогольных напитков.

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