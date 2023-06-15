Во Львовской области наказали мужчину за домашнее насилие над матерью
Во Львовской области Стрыйская окружная прокуратура признала виновным 41-летнего жителя Стрыйщины в домашнем насилии. В качестве наказания мужчине был назначен 220 часов общественных работ.
Об этом информирует пресс-служба Львовской областной прокуратуры .
Детали дела
"Сын безосновательно оскорблял потерпевшую, громко кричал и нецензурно высказывался в ее адрес. Неоднократно мужчина угрожал пенсионерке физической расправой. Как следствие, такие противоправные действия фигуранта привели к психологическим страданиям и ухудшению качества жизни пострадавшей", - говорится в сообщении.
Прокурор в суде доказал, что осужденный злоупотреблял алкоголем и систематически совершал психологическое насилие над своей матерью. Суд дополнительно применил к мужчине ограничительное мероприятие — обязательство пройти программу для обидчиков и пробационную программу в течение двух месяцев.
Куда звонить в случае домашнего насилия
Если человек является жертвой домашнего насилия или ему известны такие случаи в отношении родственников или знакомых, следует сообщить:
- оперативную линию 102 (круглосуточно)
- правительственную горячую линию по противодействию домашнему насилию 15 47
- бесплатную Национальную "горячую линию" противодействия домашнему насилию 0800 500 33 53 (из стационарных), 116 123 (с мобильных)
- национальную детскую горячую линию 0800 500 225 (из стационарных), 116 111 (с мобильных).
- чат-боты в мессенджере Телеграмм @police_helpbot, @UDPLNPBOT, @Non_Violence_Bot
- "горячую линию" Львовской области 112
- информационно-консультационную линию общественной организации "Центр "Женские перспективы" 067 674 07 70
- "горячую линию" мобильной бригады социально-психологической помощи людям, которые находятся в кризисной ситуации при Львовском городском центре социальных служб для семьи, детей и молодежи 0 800 307 305 (звонки бесплатные)
- Львовский областной центр социальных служб для семьи, детей и молодежи 032 261 09 42
Напомним, мы ранее писали, что Стрыйская окружная прокуратура Львовщины признала 43-летнего мужчину виновным в изнасиловании. Прокуроры в суде доказали, что в январе 2019 года осужденный изнасиловал женщину в собственном автомобиле.
Также мы писали, что во Львовской области суд наказал мужа за домашнее насилие над женой. Согласно материалам дела Жовковской окружной прокуратуры 46-летний житель Жовковщины признан виновным в домашнем насилии. Ему назначено наказание в виде 240 часов общественных работ.