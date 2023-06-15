Во Львовской области наказали мужчину за домашнее насилие над матерью

Мужской кулак. Фото: УНИАН

Во Львовской области Стрыйская окружная прокуратура признала виновным 41-летнего жителя Стрыйщины в домашнем насилии. В качестве наказания мужчине был назначен 220 часов общественных работ.

Об этом информирует пресс-служба Львовской областной прокуратуры .

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"Сын безосновательно оскорблял потерпевшую, громко кричал и нецензурно высказывался в ее адрес. Неоднократно мужчина угрожал пенсионерке физической расправой. Как следствие, такие противоправные действия фигуранта привели к психологическим страданиям и ухудшению качества жизни пострадавшей", - говорится в сообщении.

Прокурор в суде доказал, что осужденный злоупотреблял алкоголем и систематически совершал психологическое насилие над своей матерью. Суд дополнительно применил к мужчине ограничительное мероприятие — обязательство пройти программу для обидчиков и пробационную программу в течение двух месяцев.

Куда звонить в случае домашнего насилия

Если человек является жертвой домашнего насилия или ему известны такие случаи в отношении родственников или знакомых, следует сообщить:

оперативную линию 102 (круглосуточно)

правительственную горячую линию по противодействию домашнему насилию 15 47

бесплатную Национальную "горячую линию" противодействия домашнему насилию 0800 500 33 53 (из стационарных), 116 123 (с мобильных)

национальную детскую горячую линию 0800 500 225 (из стационарных), 116 111 (с мобильных).

чат-боты в мессенджере Телеграмм @police_helpbot, @UDPLNPBOT, @Non_Violence_Bot

"горячую линию" Львовской области 112

информационно-консультационную линию общественной организации "Центр "Женские перспективы" 067 674 07 70

"горячую линию" мобильной бригады социально-психологической помощи людям, которые находятся в кризисной ситуации при Львовском городском центре социальных служб для семьи, детей и молодежи 0 800 307 305 (звонки бесплатные)

Львовский областной центр социальных служб для семьи, детей и молодежи 032 261 09 42

Напомним, мы ранее писали, что Стрыйская окружная прокуратура Львовщины признала 43-летнего мужчину виновным в изнасиловании. Прокуроры в суде доказали, что в январе 2019 года осужденный изнасиловал женщину в собственном автомобиле.

Также мы писали, что во Львовской области суд наказал мужа за домашнее насилие над женой. Согласно материалам дела Жовковской окружной прокуратуры 46-летний житель Жовковщины признан виновным в домашнем насилии. Ему назначено наказание в виде 240 часов общественных работ.