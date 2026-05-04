Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів На Закарпатті мобілізували священника: люди вийшли на протест

На Закарпатті мобілізували священника: люди вийшли на протест

Ua ru
Дата публікації: 4 травня 2026 23:32
На Закарпатті мобілізували священника: люди вийшли на протест
Священник із військовослужбовцями та жінкою. Фото ілюстративне: Оперативне командування "Захід"

На Закарпатті люди перекрили трасу. У такий спосіб місцеві жителі вирішили висловити протест проти мобілізації священника. За попередньою інформацією, працівники ТЦК та СП забрали представника московського патріархату. 

Про це повідомив Telegram-канал "Львівич", передає Новини.LIVE.

Що відомо про мобілізацію священника 

Інцидент стався в Липчі Закарпатської області. Проїзд перекрили на трасі Долина — Хуст.

У регіональному ТЦК та СП коментарів щодо мобілізації представника духовенства поки що не надавали.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП повідомляв, що на Львівщині невідомі намагалися напасти на представників військкомату. Двох нападників затримали одразу. Третього розшукувати.

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на Львівську обласну прокуратуру писав, що житель Борислава ухилився від призову. Підстав для звільнення від мобілізації чоловік не мав. За вчинене він проведе у в'язниці п'ять років.

священики мобілізація ТЦК та СП
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації