На Закарпатті мобілізували священника: люди вийшли на протест

Священник із військовослужбовцями та жінкою.

На Закарпатті люди перекрили трасу. У такий спосіб місцеві жителі вирішили висловити протест проти мобілізації священника. За попередньою інформацією, працівники ТЦК та СП забрали представника московського патріархату.

Про це повідомив Telegram-канал "Львівич".

Що відомо про мобілізацію священника

Інцидент стався в Липчі Закарпатської області. Проїзд перекрили на трасі Долина — Хуст.

У регіональному ТЦК та СП коментарів щодо мобілізації представника духовенства поки що не надавали.

