Главная Львов На Закарпатье мобилизовали священника: люди вышли на протест

Дата публикации 4 мая 2026 23:32
Священник с военнослужащими и женщиной. Фото иллюстративное: Оперативное командование "Запад"

На Закарпатье люди перекрыли трассу. Таким образом местные жители решили выразить протест против мобилизации священника. По предварительной информации, работники ТЦК и СП забрали представителя московского патриархата.

Об этом сообщил Telegram-канал "Львовыч", передает Новини.LIVE.

Что известно о мобилизации священника

Инцидент произошел в Липче Закарпатской области. Проезд перекрыли на трассе Долина — Хуст.

В региональном ТЦК и СП комментариев относительно мобилизации представителя духовенства пока не предоставляли.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП сообщал, что на Львовщине неизвестные пытались напасть на представителей военкомата. Двух нападавших задержали сразу. Третьего разыскивали.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру писал, что житель Борислава уклонился от призыва. Оснований для освобождения от мобилизации мужчина не имел. За совершенное он проведет в тюрьме пять лет.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Мария Чекарёва
