На Закарпатье мобилизовали священника: люди вышли на протест

Священник с военнослужащими и женщиной. Фото иллюстративное: Оперативное командование "Запад"

На Закарпатье люди перекрыли трассу. Таким образом местные жители решили выразить протест против мобилизации священника. По предварительной информации, работники ТЦК и СП забрали представителя московского патриархата.

Об этом сообщил Telegram-канал "Львовыч", передает Новини.LIVE.

Что известно о мобилизации священника

Инцидент произошел в Липче Закарпатской области. Проезд перекрыли на трассе Долина — Хуст.

В региональном ТЦК и СП комментариев относительно мобилизации представителя духовенства пока не предоставляли.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП сообщал, что на Львовщине неизвестные пытались напасть на представителей военкомата. Двух нападавших задержали сразу. Третьего разыскивали.

