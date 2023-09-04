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Обласна рада Львова хоче замовити подарункові годинники за 235 тис грн

4 вересня 2023 16:03
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Обласна рада Львова хоче замовити подарункові годинники за 235 тис грн
Годинник на руці чоловіка. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Управління майном спільної власності Львівської ОДА оголосило тендер на 100 наручних чоловічих годинників у подарунковому футлярі з логотипом Львівської області. 

Про це стало відомо з електронних торгів Prozorro.

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Згідно тенедерної документації, механізм годинника повинен бути японським кварцовим з наявністю секундної стрілки та з функцією дати календаря.

Годинник для ОДА. Фото: Prozorro
Годинник для ОДА. Фото: Prozorro

"Циферблат  — світлого кольору з накладними металевими значками сріблястого кольору  — римські цифри та позначки між ними. Три стрілки сріблястого кольору. Ремінь повинен бути з натуральної шкіри природньої структури чорного кольору. Застібка  — пряжка з нержавіючої сталі з покриттям IPS. Ширина ремінця відповідає ширині між вушками корпусу годинника", — йдеться у повідомленні.

Зворотня сторона годинника для ОДА. Фото: Prozorro
Зворотна сторона годинника для ОДА. Фото: Prozorro

Очікувана вартість проєкту складає 235 тис. 500 грн. Наразі виконавець замовлення невідомий.

Скрін з сайту Prozorro
Скрін з сайту Prozorro

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові Управління земельних ресурсів міської ради продало комунальну ділянку біля Рясного за 2,2 млн грн. Стартова ціна земельної ділянки площею майже 0,09 га була 992,6 тис. грн.

Також ми раніше писали, що у  Львові оголосили тендер на капітальний ремонт басейну, що розташований в комунальному ліцеї ім. Івана Пулюя. На цей проєкт з місцевого бюджету виділили 22 млн гривень. 

Додамо, на Львівщині, у місті Самбір відремонтують комунальний заклад "Ліцей "Лідер"" майже за 28 млн грн. За ці гроші  мають відремонтувати три поверхи ліцею, дах, цокольне приміщення та відмостки. 

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