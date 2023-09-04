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Областной совет Львова хочет заказать подарочные часы за 235 тыс. грн

4 сентября 2023 16:03
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Областной совет Львова хочет заказать подарочные часы за 235 тыс. грн
Часы на руке мужчины. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Управление имуществом общей собственности Львовской ОГА объявило тендер на 100 наручных мужских часов в подарочном футляре с логотипом Львовской области.

Об этом стало известно из электронных торгов Prozorro.

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Согласно тенедерной документации механизм часов должен быть японским кварцевым с наличием секундной стрелки и с функцией даты календаря.

Часы для ОГА. Фото: Prozorro
Часы для ОГА. Фото: Prozorro

"Циферблат — светлого цвета с накладными металлическими значками серебристого цвета — римские цифры и отметки между ними.Три стрелки серебристого цвета. Ремень должен быть из натуральной кожи естественной структуры черного цвета. Застежка  — пряжка из нержавеющей стали с покрытием IPS. Ширина ремешка соответствует ширине между ушками корпуса часов", — говорится в сообщении.

Обратная сторона часов для ОГА. Фото: Prozorro
Обратная сторона часов для ОГА. Фото: Prozorro

Ожидаемая стоимость проекта составляет 235 500 грн. В настоящее время исполнитель заказа неизвестен.

Скрин с сайта Prozorro
Скрин с сайта Prozorro

Напомним, мы ранее писали, что во Львове Управление земельных ресурсов городского совета продало коммунальный участок возле Рясного за 2,2 млн. грн. Стартовая цена земельного участка площадью почти 0,09 га составила 992,6 тыс. грн.

Также мы ранее писали, что во Львове объявили тендер на капитальный ремонт бассейна, расположенного в коммунальном лицее им. Ивана Пулюя. На этот проект из местного бюджета было выделено 22 млн гривен.

Добавим, во Львовской области, в городе Самбор отремонтируют коммунальное учреждение "Лицей "Лидер"" почти за 28 млн грн. За эти деньги должны отремонтировать три этажа лицея, крышу, цокольное помещение и отмостки.

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