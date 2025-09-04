Відео
Головна Львів Розстріл Андрія Парубія — фото з місця вбивства

Розстріл Андрія Парубія — фото з місця вбивства

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 12:31
Вбивство Андрія Парубія — фото з місця розстрілу
Огороджене місце. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові на вулиці Єфремова люди облаштували стихійний меморіал, де 30 серпня 2025 року вбили відомого українського політика та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія

Новини.LIVE покаже, що зараз відбувається у Львові на місці вбивства Андрія Парубія.

Люди зносять квіти та лампадки на місце розстрілу Андрія Парубія

На вулиці Єфремова люди приносять букети квітів із чорними стрічками, маленькі прапорці України та ОУН УПА, а також лампадки.

Парубій
Лампадки та квіти. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Андрій Парубій
Люди принесли квіти  та свічки. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Деколи перехожі зупиняються у молитві за Андрія Парубія. Наразі місце досі огороджене поліцейською стрічкою.

Вулиця Єфремова. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Нагадаємо, у Львові серед білого дня 30 серпня було вбито політика Андрія Парубія. Нападник замаскувався під кур’єра й здійснив вісім пострілів, після чого переконався у смерті жертви та намагався втекти. Згодом він перевдягнувся, позбувся зброї й намагався переховуватись на Хмельниччині. 

За даними правоохоронців, убивство було сплановане заздалегідь: нападник стежив за Парубієм і готувався до замаху. Керівник Національної поліції Іван Вигівський назвав цей злочин "холоднокровним і жорстоким" та зазначив, що у справі простежується "російський слід".

Нині 52-річному львів’янину, якого затримали за підозрою у вбивстві, оголошено підозру, він визнав свою провину та назвав мотиви. Слідство зібрало необхідні докази, а остаточне рішення ухвалюватиме суд.

З Андрієм Парубієм попрощалися у Львові 2 вересня  в Архикатедральному соборі святого Юра, куди прибули відомі українські політики й не тільки.

вбивство меморіал фоторепортаж розстріл Андрій Парубій
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
