Убийство Андрея Парубия — фото с места расстрела

Огороженное место. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове на улице Ефремова люди обустроили стихийный мемориал, где 30 августа 2025 года убили известного украинского политика и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Новини.LIVE покажет, что сейчас происходит во Львове на месте убийства Андрея Парубия.

Реклама

Читайте также:

Люди сносят цветы и лампадки на место расстрела Андрея Парубия

На улице Ефремова люди приносят букеты цветов с черными лентами, маленькие флажки Украины и ОУН УПА, а также лампадки.

Лампадки и цветы. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди принесли цветы и свечи. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Иногда прохожие останавливаются в молитве за Андрея Парубия. Сейчас место до сих пор ограждено полицейской лентой.

Улица Ефремова. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Напомним, во Львове средь бела дня 30 августа был убит политик Андрей Парубий. Нападавший замаскировался под курьера и произвел восемь выстрелов, после чего убедился в смерти жертвы и пытался скрыться. Впоследствии он переоделся, избавился от оружия и пытался скрываться в Хмельницкой области.

По данным правоохранителей, убийство было спланировано заранее: нападавший следил за Парубием и готовился к покушению. Руководитель Национальной полиции Иван Выговский назвал это преступление "хладнокровным и жестоким" и отметил, что в деле прослеживается "российский след".

Сейчас 52-летнему львовянину, которого задержали по подозрению в убийстве, объявлено подозрение, он признал свою вину и назвал мотивы. Следствие собрало необходимые доказательства, а окончательное решение будет принимать суд.

С Андреем Парубием попрощались во Львове 2 сентября в Архикафедральном соборе святого Юра, куда прибыли известные украинские политики и не только.