Конфликт с ТЦК во Львове: Садовый раскрыл новые подробности скандала

Андрей Садовый. Фото: УНИАН

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Мэр Львова Андрей Садовый раскрыл новые подробности конфликта с сотрудниками территориального центра комплектования в Сыхове. По его словам, всё началось с фейка о задержании 20-летнего парня.

Об этом Андрей Садовый рассказал в интервью "РБК-Украина", передает Новини.LIVE.

Конфликт с ТЦК в Сиховском районе Львова

"Мне интересно выяснить, какое информационное агентство, Telegram-канал или какой блогер первым опубликовал информацию о задержании 20-летнего парня. Потому что с этого всё и началось, люди стали перепостить эту информацию. А когда потом появилась информация, что на самом деле задержали 30-летнего парня, который находился в розыске, это прошло как-то так себе — "на втором плане", — пояснил Садовый.

По его мнению, решающую роль в этой ситуации сыграла сплоченность людей, объединенных общей целью борьбы. Мэр также подчеркнул, что правоохранители действовали четко и профессионально, благодаря чему удалось предотвратить насилие.

В то же время несколько полицейских были госпитализированы, но их жизни ничего не угрожает. Кроме того, травмы получил сотрудник ТЦК, но ничего непоправимого не произошло.

Садовый заявил, что в рамках расследования должны быть выяснены все детали. Эту информацию также распространяли российские пропагандисты

"Ничего хорошего в этом нет. Если бы в любом городе массово начала распространяться информация, что задержали 20-летнего юношу и его нужно освободить, его нужно защитить, я думаю, что реакция была бы такой же. К тому же к концу дня кто-то пришел с работы, кто-то по дороге выпил где-то 50 грамм, потому что было много женщин, которые восприняли это лично: "а если бы это был мой ребенок…", — говорит Садовый.

Кроме того, в конфликт вмешались несовершеннолетние, которые впоследствии осознали свою ошибку.

По словам мэра, Минобороны и другие службы должны уделять больше внимания информационной политике, а не отдавать всё на откуп Telegram-каналам, владельцы которых неизвестны.

"Потому что создается впечатление, что они работают на нашего врага, а не на наше государство", — добавил Садовый

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Львовской области Алину Подрейку, 8 июля во Львове произошел конфликт между сотрудниками ТЦК и прохожими. Поводом стало задержание мужчины 1996 года рождения.

А руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что нападения на военных подрывают доверие к защитникам государства. В Генштабе заявляют, что любое насилие в отношении представителей ТЦК недопустимо и наносит ущерб обороноспособности государства.

Впоследствии людей, вступивших в конфликт с сотрудниками ТЦК, задержали. В частности, суд поместил под стражу 23-летнего мужчину без права внесения залога. Кроме того, в отношении еще трех участников беспорядков избраны меры пресечения.