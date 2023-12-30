Садовый рассказал о последствиях обстрела Львова и кто возместит ущерб горожанам

Последствия ракетного удара по Львову. Фото: Андрей Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый назвал потери города после ракетного удара. По его словам власти города возместят ущерб пострадавшим после атаки.

Об этом Садовый сообщил в соцсетях.

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Садовый рассказал, что пострадали 18 домов, в них разбито свыше двух тысяч окон. При этом уже ведется работа по установке новых дверей и окон.

Мэр Львова указал, что местная администрация обещает компенсацию расходов или помощь в выполнении работ, предлагая до 12 тысяч гривен за замену окон и до 8 тысяч за входные двери.

"Жители могут узнать подробности в мобильном центре предоставления административных услуг, расположенном в лицее "Сиховский". График работы центра: сегодня до 17:00, в воскресенье, 31 декабря, с 10:00 до 15:00, и на следующей неделе с 10:00 до 19:00 каждый день", — говорит Садовый.

Мэр города также сообщил, что повреждения получили три школы и один детский сад. В двух менее пострадавших школах уже начали установку окон.

"Отдельно стоит выразить благодарность Фонду Говарда Баффета, который взял на себя инициативу по замене окон в лицее "Ориана". По информации фонда, замена окон будет завершена в течение двух недель", — добавил он.

Кто берет на себя ответственность за замену окон в поврежденных домах

Садовый указал, что благотворительные организации берут на себя замену окон. Реставрация поврежденных зданий будет осуществлена за счет городского бюджета.

"Первоначальная оценка затрат на устранение последствий враждебных атак на жилой фонд составляет 35 миллионов гривен. В настоящее время подсчитываются затраты на восстановление учебных заведений", — добавил он.

Обстрел Львова 29 декабря. Фото: скриншот

Напомним, что утром 29 декабря оккупанты обстреляли Львов, есть попадание в жилой дом.

Позже глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о погибшем в результате этой атаки.

Мы также сообщали, что количество раненых из-за ракетного удара во Львове возросло до 15 и известно о частичных разрушениях в 13 жилых многоэтажках.