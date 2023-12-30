Садовий розповів про наслідки обстрілу Львова та хто відшкодує збитки городянам

Наслідки ракетного удару у Львові. Фото: Андрій Садовий

Мер Львова Андрій Садовий назвав втрати міста після ракетного удару. За його словами, влада міста відшкодує збитки постраждалим після атаки.

Про це Садовий повідомив у соцмережах.

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Садовий розповів, що постраждали 18 будинків, у них розбито понад дві тисячі вікон. При цьому вже ведеться робота з встановлення нових дверей та вікон.

Мер Львова зазначив, що місцева адміністрація обіцяє компенсацію витрат або допомогу у виконанні робіт, пропонуючи до 12 тисяч гривень за заміну вікон та до 8 тисяч за вхідні двері.

"Жителі можуть дізнатися подробиці в мобільному центрі надання адміністративних послуг, розташованому в ліцеї "Сихівський". Графік роботи центру: сьогодні до 17:00, у неділю, 31 грудня, з 10:00 до 15:00, та наступного тижня з 10 :00 до 19:00 щодня", — каже Садовий.

Мер міста також повідомив, що пошкодження отримали три школи та один дитячий садок. У двох менш постраждалих школах уже розпочали встановлення вікон.

"Особливо варто висловити подяку Фонду Говарда Баффета, який взяв на себе ініціативу щодо заміни вікон у ліцеї "Оріана". За інформацією фонду, заміна вікон буде завершена протягом двох тижнів", — додав він.

Хто бере на себе відповідальність за заміну вікон у пошкоджених будинках

Садовий зазначив, що благодійні організації беруть на себе заміну вікон. Реставрацію пошкоджених будівель буде здійснено коштом міського бюджету.

"Початкова оцінка витрат на усунення наслідків ворожих атак на житловий фонд складає 35 мільйонів гривень. Наразі підраховуються витрати на відновлення навчальних закладів", — додав він.

Обстріл Львова 29 грудня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що вранці 29 грудня окупанти обстріляли Львів, є влучання в житловий будинок.

Пізніше голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про загиблого внаслідок цієї атаки.

Ми також повідомляли, що кількість поранених через ракетний удар у Львові зросла до 15 і відомо про часткові руйнування у 13 житлових багатоповерхівках.