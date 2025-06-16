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Главная Львов Смерть ребенка во Львове — начался суд над анестезиологом

Смерть ребенка во Львове — начался суд над анестезиологом

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Дата публикации 16 июня 2025 15:11
Смерть Велеса Пашника — во Львове начался суд над анестезиологом
Судебное заседание. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Суд по делу о смерти ребенка Что известно о трагедии во Львове

В понедельник, 16 июня, во Львове началось судебное заседание по делу смерти 5-летнего Велеса Пашника, который умер после осложнений от анестезии, проведенной во время лечения зубов. Подозреваемую врача-анестезиолога Ирину Поду хотят принудительно доставить в зал суда.

Об этом из зала суда сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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По данным следствия, врач, которая проводила анестезию, не имела надлежащего специализированного образования, соответствующей квалификации для работы с детьми и достаточного опыта. Мальчик провел в коме более месяца и умер 13 января 2024 года. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.

Ірина Пода суд Львів
Ирина Пода присоединилась к судебному заседанию по видеосвязи. Фото: Новини.LIVE

Прокурор подал ходатайство о принудительной доставке подозреваемой анестезиолога в суд, поскольку сейчас она проходит службу в Вооруженных силах Украины.

Следующее подготовительное заседание по делу перенесли на 23 июня.

Что известно о трагедии во Львове

Дело против Поды было открыто после трагедии, произошедшей в январе 2024 года. Во время удаления молочных зубов под общим наркозом в частной клинике Ori-Dent у 5-летнего Велеса остановилось сердце. Мальчика госпитализировали в реанимацию, но через несколько недель в состоянии глубокой комы он умер.

Экспертная комиссия департамента здравоохранения Львовской ОГА установила серьезные нарушения в оказании медицинской помощи. Выяснилось, что анестезиолог Ирина Пода и стоматолог Виктория Карнаухова не имели соответствующей специализации для работы с детьми.

В феврале 2025 года Поде объявили подозрение сразу по четырем статьям Уголовного кодекса, включая ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, подделку документов и незаконную врачебную практику. Следствие установило, что она предоставила поддельный сертификат, чтобы получить право на работу с малолетними пациентами.

суд смерть дети Львов стоматолог
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
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