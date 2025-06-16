Смерть Велеса Пашника — у Львові почався суд над анестезіологинею

Судове засідання. Фото: Новини.LIVE

В понеділок, 16 червня, у Львові розпочалося судове засідання у справі смерті 5-річного Велеса Пашника, який помер після ускладнень від анестезії, проведеної під час лікування зубів. Підозрювану лікарку-анестезіологиню Ірину Поду хочуть примусово доставити до залу суду.

Про це із зали суду повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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За даними слідства, лікарка, яка проводила анестезію, не мала належної спеціалізованої освіти, відповідної кваліфікації для роботи з дітьми та достатнього досвіду. Хлопчик провів у комі понад місяць і помер 13 січня 2024 року. Підозрюваній загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Ірина Пода доєдналася до судового засідання через відеозв'язок. Фото: Новини.LIVE

Прокурор подав клопотання про примусове доставлення підозрюваної анестезіологині до суду, оскільки наразі вона проходить службу у Збройних силах України.

Наступне підготовче засідання у справі перенесли на 23 червня.

Що відомо про трагедію у Львові

Справу проти Поди було відкрито після трагедії, що сталася у січні 2024 року. Під час видалення молочних зубів під загальним наркозом у приватній клініці Ori-Dent у 5-річного Велеса зупинилося серце. Хлопчика госпіталізували до реанімації, але через декілька тижнів у стані глибокої коми він помер.

Експертна комісія департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА встановила серйозні порушення у наданні медичної допомоги. З’ясувалося, що анестезіологиня Ірина Пода та стоматологиня Вікторія Карнаухова не мали відповідної спеціалізації для роботи з дітьми.

У лютому 2025 року Поді оголосили підозру одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу, включно з неналежним виконанням професійних обов’язків, підробленням документів та незаконною лікарською практикою. Слідство встановило, що вона надала підроблений сертифікат, аби отримати право на роботу з малолітніми пацієнтами.