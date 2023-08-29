Трагедия во Львовской области: женщина утонула в колодце

Колодец. Фото: ar.volyn.ua

Вчера, 28 августа, в 14:56 во Львовской области спасатели вытащили тело женщины из колодца. Трагедия произошла в с. Заболотовцы Стрыйского района.

Об этом сообщили в ГСЧС Львовской области.

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Погибшей было 62 года

"В службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в с.Заболотовке Стрыйского района в частном доме в колодце диаметром 1 м и глубиной 8 м обнаружено тело женщины, 1961 года рождения", — говорится в сообщении.

К слову, тело женщины спасатели вытащили из колодца с помощью спасательной веревки, штурмовой лестницы и лестницы-палки. Детали происшествия выясняют правоохранительные органы.

Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине в селе Подборцы мать с дочерью отдыхала возле водоема в компании нескольких мужчин. Пока женщина распивала спиртные напитки, ее дочь упала в озеро и утонула.

Также мы раньше писали, что во Львове из окна многоэтажки выпала женщина. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, во Львове нашли тело молодого парня, повесившегося на ограде по ул. Гипсовой. Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти молодого человека.