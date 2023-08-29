Трагедія на Львівщині: жінка втопилась у колодязі

Колодязь. Фото: ar.volyn.ua

Вчора, 28 серпня, о 14:56 на Львівщині рятувальники витягнули тіло жінки з колодязя. Трагедія сталася в с. Заболотівці Стрийського району.

Про це повідомили у ДСНС Львівщині.

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"До служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в с.Заболотівці Стрийського району в приватному господарстві в колодязі діаметром 1 м та глибиною 8 м, виявлено тіло жінки, 1961 року народження", — йдеться у повідомленні.

До слова, тіло жінки рятувальники витягнули з колодязя за допомогою рятувальної мотузки, штурмової драбини та драбини-палки. Деталі події з’ясовують правоохоронні органи.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині у селі Підбірці матір з донькою відпочивала біля водойми в компанії кількох чоловіків. Допоки жінка розпивала спиртні напої, її донька впала в озеро та потонула.

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