Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Трагедія на Львівщині: жінка втопилась у колодязі arrow

Трагедія на Львівщині: жінка втопилась у колодязі

29 серпня 2023 14:18
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Трагедія на Львівщині, жінка втопилась у колодязі
Колодязь. Фото: ar.volyn.ua
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Вчора, 28 серпня, о 14:56 на Львівщині рятувальники витягнули тіло жінки з колодязя. Трагедія сталася в с. Заболотівці Стрийського району. 

Про це повідомили у ДСНС Львівщині.

Читайте також:

Загиблій було 62 роки

"До служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в с.Заболотівці Стрийського району в приватному господарстві в колодязі діаметром 1 м та глибиною 8 м, виявлено тіло жінки, 1961 року народження", — йдеться у повідомленні.

До слова, тіло жінки рятувальники витягнули з колодязя за допомогою рятувальної мотузки, штурмової драбини та драбини-палки. Деталі події з’ясовують правоохоронні органи. 

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині у селі Підбірці матір з донькою відпочивала біля водойми в компанії кількох чоловіків. Допоки жінка розпивала спиртні напої, її донька впала в озеро та потонула.

Також ми раніше писали, що у Львові з вікна багатоповерхівки випала жінка. Правоохоронці з'ясовують всі обставини події.

Окрім того, у Львові знайшли тіло молодого хлопця, який повісився на огорожі на вул. Гіпсовій. Правоохоронці встановлюють обставини смерті хлопця.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

None

Головні новини 28 серпня: просування ЗСУ, "очі" ГУР у Криму, самогубство полковника СБУ

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз