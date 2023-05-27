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Во Львов приехала велосипедистка, преодолевшая более 2000 км в поддержку Украины

27 мая 2023 17:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львов приехала велосипедистка, преодолевшая более 2000 км в поддержку Украины
Велосипедистка из Италии и люди, встретившие ее во Львове. Фото: westnews.info
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 27 мая, во Львове встретили велосипедистку из Италии Лауру Морелли. Она наедине ехала из Милана во Львов 2100 км, чтобы помочь Украине.

Об этом сообщает Westnews.info.

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Велопробег женщины начался 7 мая и завершился сегодня. Мэр Львова Андрей Садовый поздравил Морелли и поблагодарил за неравнодушие к войне в Украине.

От пункта пропуска Шегини до площади Рынок велосипедистку сопровождали спортсмены отделения велосипедного спорта коммунального учреждения "Детско-юношеская спортивная школа имени Георгия Прокопенко". Инициатором создания и соорганизатором велопробега стала "Национальная Организация Скаутов Украины".

"Спасибо за такую замечательную инициативу, за поддержку нашего государства, за хорошее настроение, которое вы нам подарили своим визитом! Львов отличный город! Приезжайте к нам чаще!" — сказал Садовый.

Мэр также вручил Лауре Морелли юбилейную монету имени Короля Даниила Галицкого.

Напомним, во Львове собирают 35 млн грн на Центр реабилитации UNBROKEN KIDS. Он заработает на базе детской больницы святого Николая Первого медицинского объединения.

Также мы писали, что система "ЛеоКарт" во Львове успешно завершила испытание новой функции безналичной оплаты и валидации карт.

Добавим, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон высказал благодарность Львовскому национальному университету имени Ивана Франко за празднование его почетного звания Doctor Honoris Causa и пообещал приехать во Львов.

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